Evergrande é oficialmente excluída da bolsa de Hong Kong

Empresa chinesa, que já foi a maior incorporadora imobiliária do país, colapsou nos últimos anos

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 04h12.

Última atualização em 25 de agosto de 2025 às 04h14.

A gigante do mercado imobiliário chinês, Evergrande, foi oficialmente retirada da bolsa de Hong Kong nesta segunda-feira, 25. A empresa, que já foi a maior incorporadora imobiliária da China, com uma avaliação de mercado superior a US$ 50 bilhões, colapsou nos últimos anos.

Dan Wang, diretora na China da consultoria Eurasia Group, afirmou à BBC que a exclusão era inevitável. “Uma vez excluída, não há volta”, disse ela ao jornal.

O que aconteceu com a Evergrande?

A Evergrande afundou sob o peso de uma dívida superior a US$ 300 bilhões, resultado de um modelo de expansão baseado em empréstimos agressivos e investimentos de alto risco. O auge da companhia ocorreu em 2018, com presença em 280 cidades chinesas e atuação em setores diversos como carros elétricos, saúde, turismo e futebol.

O ponto de virada veio com a política das “três linhas vermelhas”, lançada por Pequim em agosto de 2020, que impôs limites rigorosos aos níveis de endividamento das incorporadoras. A iniciativa pretendia conter os riscos financeiros do setor, mas acabou desencadeando uma crise sistêmica.

A partir de 2021, a empresa suspendeu obras, acumulou calotes em dívidas internacionais e viu sua ação despencar na bolsa de Hong Kong. Em janeiro de 2024, a Justiça determinou sua liquidação, encerrando uma era do mercado imobiliário chinês. A exclusão definitiva da bolsa ocorreu em agosto de 2025, com apenas US$ 255 milhões recuperados de um passivo de US$ 45 bilhões.

