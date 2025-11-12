Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

EUA x China: trégua comercial é frágil, segundo o Morgan Stanley

Para o banco, acordos temporários devem alternar com novos atritos, exigindo cautela e foco em ativos defensivos por parte dos investidores

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 06h06.

Desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o chinês Xi Jinping anunciaram que tinham chegado a um acordo que poderia, enfim, acabar com a guerra comercial entre as duas potências, os mercados têm experimentado um alívio que pode ter conseguido segurar o impacto de outros problemas, como a paralisação do governo americano e os temores sobre uma possível bolha no setor de inteligência artificial (IA). Mesmo assim, segundo o Morgan Stanley (MS), não é hora de os investidores abaixarem a guarda.

Segundo o banco, o cenário-base prevê uma pausa nas medidas tarifárias e pequenas concessões entre os dois países, o que poderia representar um estímulo moderado para o crescimento chinês.

Para a economista Jenny Zheng, o cenário global caminha para maior fragmentação, em um contexto em que os EUA não estabelecem mais sozinhos os rumos da economia internacional. E quatro situações podem acontecer:

Cenário base

Na visão do banco, o cenário mais provável é o de uma trégua de até um ano, com episódios pontuais de tensão comercial.

A redução de tarifas, como a aplicada sobre o fentanil, pode gerar estímulos marginais para a economia chinesa.

O corte de 10 pontos percentuais, por exemplo, tende a elevar as exportações em cerca de 1 ponto percentual, com impacto de 0,10 ponto percentual no Produto Interno Bruto (PIB) real do país. A expectativa é que Pequim faça ajustes econômicos graduais, mas com efeitos limitados sobre o crescimento.

Cenário pessimista

No cenário mais negativo, a trégua comercial se desfaz antes do previsto.

O colapso do acordo resultaria em novas tarifas e barreiras comerciais, prejudicando as cadeias globais de produção e ampliando o conflito em setores estratégicos como tecnologia avançada e minerais raros.

O banco projeta que o índice MSCI China sofreria forte desvalorização, refletindo a intensificação do confronto econômico e o aumento da fragmentação tecnológica.

Cenário otimista

A hipótese mais positiva considera uma mudança estrutural na economia chinesa, com foco no consumo interno e na reversão das pressões deflacionárias.

A adoção de políticas econômicas mais claras poderia reduzir os prêmios de risco, atrair fluxos de capital estrangeiro e impulsionar os setores voltados à exportação e ao crescimento acelerado. Esse ambiente levaria o índice MSCI China a múltiplos acima de 14 vezes o lucro projetado.

Apesar dessa possibilidade, o Morgan Stanley mantém uma postura conservadora.

A recomendação é priorizar ativos defensivos e monitorar o avanço da política de localização da China, voltada à substituição de importações e fortalecimento da produção doméstica. Zheng conclui que negociações intermitentes, trégua temporária e atritos recorrentes devem se tornar a nova norma nas relações entre Washington e Pequim.

 

Acompanhe tudo sobre:Morgan StanleyChinaEstados Unidos (EUA)Guerras comerciais

Mais de Invest

Mounjaro e Wegovy devem se enfrentar num novo mercado: a Índia

Fim do shutdown, serviços no Brasil e Galípolo: o que move os mercados

Oi prometeu ligações grátis por 31 anos — mas faliu antes disso

SoftBank despenca um dia depois de vender participação na Nvidia

Mais na Exame

Negócios

Eles entraram no radar do Google usando IA para evitar fraudes na saúde

Mercados

Mounjaro e Wegovy devem se enfrentar num novo mercado: a Índia

Mundo

Por que o governador da Califórnia virou destaque da COP30?

Pop

Exclusivo: Maioria das pessoas apoia rotulagem de músicas 100% feitas por IA, diz a Deezer