Como Larry Ellison, da Oracle, ultrapassou Zuckerberg e Bezos e virou o segundo mais rico do mundo

O bilionário Larry Ellison, presidente e cofundador da Oracle, ficou US$ 56 bilhões mais rico em junho e agora figura como a segunda pessoa com mais dinheiro do planeta. Segundo a lista em tempo real da Forbes, a fortuna de Elisson chegou a US$ 281,8 bilhões nesta quinta-feira, 3.

O avanço dos números de Ellison se deve ao salto de 32% no preço das ações da Oracle, que atingiram máxima histórica após a empresa reportar, em 11 de junho, resultados trimestrais de receita e lucro acima do esperado.

Em maio, Ellison ocupava o quarto lugar entre os mais ricos do mundo. Com a escalada dos papéis da Oracle, o bilionário ultrapassou Mark Zuckerberg, da Meta, e Jeff Bezos, da Amazon, que agora aparecem na lista em terceiro e quarto.

Segundo a Forbes, Zuckerberg ganhou US$ 31 bilhões em junho, com os ganhos de 14% das ações da Meta, que também atingiram uma máxima histórica após a empresa reforçar seu compromisso com investimentos em inteligência artificial. Sua fortuna agora é de US$ 248,1 bilhões.

Já Bezos acrescentou US$ 13 bilhões ao seu patrimônio, com a alta de 7% nas ações da Amazon em junho. A Forbes avalia seu patrimônio atualmente em US$ 236,8 bilhões.

O único acima de Ellison no ranking é Elon Musk, da Tesla e da Space X, que mantém o título de homem mais rico do mundo há mais de um ano, com uma fortuna avaliada em US$ 405,2 bilhões. Em junho, no entanto, o empresário de origem sul-africana viu seu patrimônio reduzir em US$ 16 bilhões diante dos conflitos com o presidente Donald Trump.