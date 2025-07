Meta chega a acordo de US$ 8 bi com acionistas em processo sobre escândalo da Cambridge Analytica

O processo envolvendo Meta (META) e os acionistas da empresa, relacionado ao escândalo da Cambridge Analytica, foi resolvido antes que as principais testemunhas, como o CEO Mark Zuckerberg e o diretor Marc Andreessen, tivessem a chance de depor. O acordo foi anunciado nesta quinta-feira, 17, segundo o Wall Street Journal.

O litígio foi iniciado em 2018, quando um grupo de acionistas do Facebook processou Zuckerberg, Andreessen, a ex-COO Sheryl Sandberg e outros membros do conselho da empresa. Eles alegaram que os diretores não protegeram adequadamente os dados dos usuários da plataforma, permitindo que a Cambridge Analytica tivesse acesso a informações de milhões de contas sem o devido consentimento.

O processo exigia compensações financeiras significativas, incluindo a responsabilização dos diretores pelo pagamento de uma multa de US$ 5 bilhões, além da violação de um acordo da Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês).

Durante o julgamento, que só durou um dia completo, o advogado dos acionistas mencionou que ambos os lados chegaram a um acordo de forma rápida, mas os termos do acordo não foram imediatamente divulgados. A juíza Kathaleen McCormick, que preside o caso, elogiou as partes pela solução e expressou interesse em conhecer os detalhes do acordo final.

O caso tem implicações não apenas para a Meta, mas também para o futuro das grandes corporações que operam em Delaware, conhecido por ser um estado com regras empresariais favoráveis. A Meta, que havia ameaçado mover sua sede legal de Delaware devido à situação, ainda não decidiu sobre a reincorporação fora do estado. Elon Musk também seguiu essa estratégia ao mudar as empresas dele de Delaware, após o tribunal do estado rejeitar um pacote de pagamento bilionário.