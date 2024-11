MTE libera R$ 27,7 milhões para pagamento do abono salarial; veja quem tem direito

O Ministério do Trabalho e Emprego deu início ao pagamento do Abono Salarial, beneficiando 31.292 trabalhadores que ainda não realizaram o saque. O montante totaliza R$ 27,7 milhões, com prazo para retirada até 27 de dezembro de 2024.

Dos beneficiários, 26.169 são trabalhadores de empresas privadas com direito ao PIS, recebendo pela Caixa Econômica Federal, e 5.123 são servidores públicos com direito ao PASEP, pagos pelo Banco do Brasil. O valor do benefício varia entre R$ 118,00 e R$ 1.412,00, de acordo com o número de meses trabalhados em 2022.

Critérios para receber o Abono Salarial

Os trabalhadores precisam cumprir alguns requisitos, como:

Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

Ter recebido até dois salários-mínimos médios mensais no ano-base;

Ter trabalhado por no mínimo 30 dias em 2022;

Ter os dados corretamente informados pelo empregador na RAIS ou eSocial.

Como sacar o benefício

Na Caixa Econômica Federal, o pagamento pode ser feito por:

Crédito em conta (corrente, poupança ou Conta Digital);

Crédito pelo aplicativo CAIXA Tem;

Atendimento em agências, lotéricas, autoatendimento e outros canais.

Já no Banco do Brasil, o saque está disponível via:

Crédito em conta bancária;

Transferência por TED ou PIX;

Atendimento presencial para não correntistas.

Para mais informações, trabalhadores podem entrar em contato com o Ministério do Trabalho pelo telefone 158 ou nas unidades regionais.