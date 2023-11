Emergentes têm melhor mês do ano com apostas em cortes do Fed

Os mercados emergentes tiveram o melhor mês do ano, em meio a apostas de que o Federal Reserve cortará juros já no primeiro semestre de 2024.

Os investidores passaram novembro comprando ações, títulos e moedas de emergentes, depois que uma queda nos rendimentos dos Treasuries americanos e um dólar mais fraco melhoraram as perspectivas para ativos fora dos EUA. O índice MSCI de ações de emergentes subiu mais de 7% em novembro, a caminho do melhor ano desde 2020.

Os investidores também demonstraram interesse renovado em títulos de emergentes, ajudando a diminuir o prêmio de risco soberano sobre os títulos do Tesouro americano em 0,24 ponto percentual, o maior declínio desde julho, segundo dados do JPMorgan. O rendimento médio dos títulos soberanos emergentes em dólares caiu 0,88 ponto percentual no mês, a maior queda desde novembro do ano passado.

O índice MSCI para moedas de emergente caminhava para o melhor mês do ano, impulsionado pelo carry trade.

No Brasil, o Ibovespa caminhava para o maior ganho mensal desde novembro de 2020, e o real teve apreciação de mais de 2% frente ao dólar.

Os analistas elevaram suas estimativas de lucros para ações emergentes em 3,6%, o maior aumento desde abril de 2021. Isso deixa os preços em um nível atraente de apenas 11,5 vezes os lucros por ação projetados.

Veja também

Confira as últimas notícias de Invest: