Elon Musk perde - de novo - o posto de mais rico do mundo, segundo a Forbes

O Elon Musk perdeu a liderança do ranking de bilionários da Forbes atualiada em tempo real. Segundo a revista americana, foi a quarta vez em uma semana que o CEO da Tesla perdeu o posto, após oscilar entre a primeira e a segunda posição.

Com a queda de Musk, Bernard Arnault, CEO da companhia de artigos de luxo LVMH, passou a ser o homem mais rico do mundo, com fortuna estimada em US$ 186,3 bilhões. Musk, que tem visto sua fortuna ser reduzida pela queda das ações da Tesla, perdeu cerca de US$ 7,3 bilhões na última atualização do ranking.

Mas de acordo com a Forbes, Musk ainda tem US$ 181,3 bilhões -- cerca de US$ 50 bilhões a mais que o terceiro colocado. A posição é ocupada pelo indiano Gautam Adami, com fortuna estimada em US$ 134,4 bilhões

Adami, por sinal, está entre as pessoas que mais tem ganhado dinheiro nos últimos anos. Com participação em diversos negócios, de infraestrutura a commodities, Adami viu sua fortuna crescer em mais de US$ 120 bilhões desde 2020, ainda segundo a Forbes.

Jeff Bezos, da Amazon, e o megainvestidor Warren Buffett fecham o top 5 do ranking da Forbes, com US$ 113,8 bilhões e US$ 108,1 bilhões, respectivamente. Bill Gates, que já foi o mais rico do mundo, ocupa hoje somente a sexta colocação, com fortuna de US$ 106,5 bilhões.

Já a pessoa mais rica do Brasil, segundo a Forbes, é Jorge Paulo Lemann, com US$ 15,9 bilhões. Um dos donos da AB Inbev e Americanas e com participação em diversos negócios, Lemann ocupa a 106ª posição no ranking global da Forbes.