Eletromidia (ELMD3) tem registro de OPA aprovado pela CVM

A Eletromidia (ELMD3) obteve a aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para a realização da oferta pública unificada de aquisição de ações (OPA) que marca a venda de seu controle para a Globo Comunicação e Participações.

O aval da autarquia foi formalizado por meio do Ofício nº 59/2025/CVM/SRE/GER-1 e inclui três frentes: a OPA obrigatória pela alienação de controle, o cancelamento do registro como companhia aberta e a saída do segmento Novo Mercado da B3, o mais alto nível de governança corporativa da bolsa brasileira.

A transação já havia sido antecipada em comunicados anteriores da empresa, divulgados entre novembro de 2024 e janeiro de 2025. Com a aprovação, a Eletromidia e a Globo divulgarão, em breve, o edital e o laudo de avaliação da operação, que estarão disponíveis nos sites da empresa, da CVM e da B3.

A aquisição integra a estratégia da Globo de ampliar sua presença em mídia exterior, segmento no qual a Eletromidia é uma das líderes. A companhia atua em painéis digitais em mobiliário urbano, aeroportos, shoppings e transportes públicos.

A Eletromidia informou que seguirá atualizando o mercado conforme os próximos passos da operação forem definidos.