Dotz (DOTZ3) diminui prejuízo e registra segundo Ebitda positivo desde o IPO

A Dotz (DOTZ3), em um movimento mais próximo do ponto de inflexão, reduziu seu prejuízo líquido no segundo trimestre de 2024 para R$ 6,1 milhões, de acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira, 14.

Além dessa redução, houve uma melhora significativa no Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação), que cresceu 156% para R$ 5,5 milhões. Trata-se do segundo Ebitda positivo desde a abertura de capital, em 2021.

Otávio Araújo, CEO da Dotz, afirma que a promessa do IPO de investir na criação de um braço financeiro foi cumprida e, agora, os resultados serão colhidos com a operação - além do forte ciclo de investimentos também ter finalizado, o que colabora com o balanço da companhia. “Nós passamos por esse ciclo de investimento depois do IPO, e agora temos conseguido ter um foco contínuo na racionalização das despesas e aumento das nossas margens operacionais.”

Crescimento da Techfin

O crescimento da Techfin, braço financeiro da companhia, foi um dos principais pontos que contribuíram para o Ebitda positivo. O faturamento saltou de R$ 14,5 milhões, no segundo trimestre de 2023, para R$ 22,7 milhões, no segundo trimestre de 2024 - um aumento de 57%. Quando comparado com o trimestre imediatamente anterior, o crescimento foi de 20%.

Na prática, houve o desenvolvimento do SuperApp, uma plataforma que une os programas de fidelidade com serviços financeiros, como conta digital e cartão. Para impulsionar essa construção, a Dotz realizou o M&A da fintech Noverde. Segundo fato relevante divulgado em abril de 2022, a Dotz adquiriu 49,9% da companhia por R$ 35,7 milhões.

“Começamos com crédito pessoal e agora vamos avançar. A ideia como roadmap é ir colocando outros produtos, como seguros e investimentos que podem ajudar a gente a monetizar essa base.”

Dentro dos serviços da Techfin, destaque para o crédito pessoal. Em um comparativo com o segundo trimestre de 2023, a originação de crédito cresceu 39%, alcançando R$ 112,2 milhões. Este avanço impulsionou o lucro bruto da companhia, que atingiu os R$ 31,3 milhões, um aumento de 7,9% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Já a margem bruta ficou em 55%, crescimento de 9 pontos percentuais contra o segundo trimestre de 2023. Tudo isso com uma representação da Techfin na receita total, crescendo de 23% (2T23) para 40% (2T24).

“Na parte de crédito, estamos vivendo um momento interessante, porque o mercado passou por uma dificuldade maior depois da pandemia, e nesse segmento que a gente atua que é - B, C e D, a gente tem tido pouca concorrência.”

Para os próximos passos, Araújo conta que estão introduzindo um novo produto de crédito: o Dotz Parcela, uma espécie de crediário em que o consumidor além de poder pagar com seu saldo em Dotz, pode completar o pagamento com o limite de crédito. “O Dotz Parcela é a concretização dessa promessa do IPO.”

Consolidação do loyalty

Além da aquisição da Noverde, Araújo conta que o próprio loyalty (segmento de fidelidade da companhia), se consolidou a ponto de ser utilizado para poder fazer esse cross sell de serviços financeiros, ou seja, captar clientes para a nova frente através do segmento mais maduro da empresa.

Mas a parte de fidelidade da empresa não é somente para impulsionar a Techfin: ela ainda corresponde a 60% do faturamento da Dotz. “O negócio de fidelização traz bastante dinheiro, a margem bruta é 40-45%, então é um negócio importante pra gente. Então temos o loyalty rentável, mas que não está crescendo tanto como Techfin.”

Crescimento com eficiência

O terceiro ponto que colaborou com os resultados do segundo trimestre foi a redução das despesas com vendas, gerais e administrativas. Após três anos de investimentos na plataforma, a Dotz retornou os valores de custos inferiores ao período pré-IPO. “O investimento anualizado de 2024 já é menor do que a base que foi em 2020.”

Em 2020, ano antes da abertura de capital, os investimentos foram na casa dos R$ 129,3 milhões (número corrigido pela inflação). Agora, o número anualizado para 2024 é de R$ 110,9 milhões. Nos anos do ciclo de investimento, os valores foram R$ 168,2 milhões (2021), R$ 205,9 milhões (2022) e R$ 148,3 milhões (2023).