Mutirão nacional de renegociação de dívidas começa em março; veja como participar

No dia 1º de março, começa o Mutirão de Negociação e Orientação Financeira, uma ação nacional organizada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em parceria com o Banco Central do Brasil, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e os Procons. A iniciativa segue até 31 de março e permite que consumidores renegociem dívidas bancárias em atraso, desde que não tenham bens dados em garantia ou sejam prescritas.

Quais dívidas podem ser renegociadas?

Os consumidores poderão renegociar diferentes tipos de débitos bancários, como:

Cartão de crédito

Cheque especial

Crédito consignado

Outras modalidades de crédito contraídas em bancos e instituições financeiras

Quais são as condições especiais?

Os bancos participantes oferecem diferentes vantagens para a renegociação, como:

Parcelamento da dívida

Descontos no valor total

Redução de taxas de juros para refinanciamento

Mais de 160 instituições financeiras e entidades parceiras participam do mutirão, o que torna o processo acessível para milhões de brasileiros.

Como participar do mutirão de renegociação?

As negociações podem ser feitas de forma remota, diretamente com a instituição financeira credora, por meio dos canais oficiais do banco. Outra opção é utilizar a plataforma consumidor.gov.br ou buscar atendimento em um Procon participante da sua cidade.

Além de facilitar a renegociação de dívidas, o mutirão também atua como um canal de educação financeira, ajudando a evitar o superendividamento. Desde 2019, já foram renegociados mais de 33 milhões de contratos, proporcionando alívio financeiro imediato para milhões de brasileiros.