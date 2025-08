Dólar perde fôlego após bater R$ 5,53 e fecha praticamente estável

O dólar à vista fechou a sessão desta terça-feira, 5, em leve queda de 0,01%, a R$ 5,506. Na máxima do dia, a moeda chegou a R$ 5,536 e na mínima, a R$ 5,49.

A moeda americana apresentou baixa oscilação no pregão, mantendo-se próximo ao patamar técnico de R$ 5,50.

No exterior, indicadores mistos e declarações de autoridades do Federal Reserve reforçaram expectativas de corte de juros em setembro. No cenário doméstico, a ata do Copom reafirmou a manutenção da Selic em nível elevado por período prolongado.

"A ausência de novas declarações de Donald Trump sobre o Brasil também trouxe alívio momentâneo, mas as incertezas em torno da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, que entra em vigor nesta quarta-feira, continuam no radar dos investidores", afirma Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.