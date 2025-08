Trump diz que Bessent não quer assumir o Fed, mas mantém pressão sobre banco central dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, não tem interesse em assumir a presidência do Federal Reserve, cargo atualmente ocupado por Jerome Powell. Em entrevista à CNBC, Trump revelou que questionou Bessent sobre sua disposição para a função e recebeu a resposta de que ele preferia continuar no cargo de secretário do Tesouro. "Ele está fazendo um excelente trabalho e quer seguir no cargo atual", comentou Trump.

Embora Bessent tenha rejeitado a possibilidade, Trump mencionou estar considerando outros nomes para a presidência do Fed, incluindo o ex-governador Kevin Warsh e o diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett. Trump destacou que não tomará uma decisão sobre o novo presidente do Fed no curto prazo, mencionando que tanto Warsh quanto Hassett são boas opções, mas há outros nomes igualmente qualificados.

Na sexta-feira, 4, a governadora do Fed, Adriana Kugler, anunciou que deixaria seu cargo antes do prazo, o que antecipou a oportunidade para Trump de nomear um novo membro do banco central. A vacância de Kugler não estava prevista até janeiro, mas sua saída abre um caminho para Trump escolher alguém alinhado à sua preferência por taxas de juros mais baixas. Trump, que tem pressionado o Fed por cortes nas taxas, criticou publicamente Powell e chegou a sugerir sua demissão, além de cogitar a possibilidade de esperar o fim de seu mandato.

Trump criticou o Fed por não agir rapidamente o suficiente em relação à redução das taxas de juros, além de apontar o banco central como responsável por manter os custos da dívida do governo elevados, o que, segundo ele, prejudica o crescimento econômico.