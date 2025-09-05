Dólar fecha semana a R$ 5,41 com resultado fraco de emprego nos EUA

O dólar à vista fechou em queda de 0,63%, nesta sexta-feira, 5, a R$ 5,412, depois de chegar a R$ 5,384 na mínima da sessão. Na semana, a moeda recuou 0,18%.

Durante o dia, dados do Payroll confirmaram a desaceleração do mercado de trabalho e o aumento da taxa de desemprego nos Estados Unidos, reforçando expectativas de cortes de juros pelo Federal Reserve em setembro.

O mercado passou a incorporar juros mais baixos na curva de rendimentos dos Treasuries, o que se refletiu em uma fraqueza generalizada do dólar. Analistas do Bank of America apontaram desvalorização de 0,2% a 0,5% do dólar ante a maioria das moedas do G10.

“A tendência de abrandamento das condições do mercado de trabalho nos EUA é vista como um fator que contribui para um dólar mais fraco, em meio a um perfil de taxa de juros mais baixa nos EUA. Essa situação é agravada pelo fato de que vários outros bancos centrais do G10 parecem estar mais próximos do fim de seus ciclos de corte de juros”, afirma os analistas do BofA.

A economia americana abriu 22 mil vagas de emprego fora do setor agrícola em agosto, após 79 mil em julho em dado revisado para cima. Uma pesquisa da Reuters com economistas projetava abertura de 75 mil empregos fora do setor agrícola no mês passado. Já a taxa de desemprego ficou em linha com o esperado, a 4,3%.

“Tendo em vista os dados bem fracos de emprego nos últimos meses, é provável que se veja uma discussão de corte de 50 pontos-base. Se optarem por 25 pontos-base, é possível que o comitê se comprometa com uma sequência de cortes”, opina André Valério, economista sênior do Inter.

A redução de juros nos EUA aumenta o chamado carry trade, quando investidores tomam recursos em países com juros baixos para aplicar em países com juros mais altos. Isso significa que o Brasil pode atrair ainda mais recursos estrangeiros, fazendo com que o real valorize.

A divulgação da inflação de agosto, medida pelo CPI, na próxima quinta-feira, 11, será importante para determinar a intensidade e frequência dos cortes. “Caso vejamos uma inflação contida, a probabilidade de três cortes até o fim do ano volta a ganhar força. Por ora, mantemos a expectativa de cortes na reunião de setembro e dezembro”, reforça o economista do Inter.

Analistas do BofA apontam que a inflação persistente ou induzida por tarifas nos EUA pode gerar impulsos estagflacionários, complicando ainda mais as perspectivas monetárias.

Como o Payroll afeta o dólar?

Quando o Payroll apresenta resultados melhores que o esperado, com um aumento significativo no número de empregos e uma taxa de desemprego estável, o dólar tende a valorizar. Isso acontece porque os investidores interpretam os ganhos de emprego como um sinal de uma economia robusta, diminuindo as expectativas de cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed). Como resultado, o dólar se aprecia.

Por outro lado, quando o Payroll aponta resultados abaixo do esperado, com ganhos de emprego fracos ou uma alta na taxa de desemprego, o dólar tende a enfraquecer.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.