Dólar fecha no menor valor em 10 meses, a R$ 5,42, com dado de emprego nos EUA

O dólar fechou a quarta-feira, 2, com queda de 0,75%, cotado a R$ 5,420, após oscilar entre R$ 5,416 e R$ 5,481. Após alta na sessão de ontem, a moeda voltou aos menores patamares observados desde agosto do ano passado.

Durante o pregão, investidores digeriam dados de emprego dos Estados Unidos. O setor privado do país eliminou 33 mil empregos em junho, segundo pesquisa divulgada pela ADP, contrariando previsão dos analistas de criação de 115 mil postos de trabalho.

“Caso os próximos relatórios de emprego continuem a indicar um enfraquecimento do mercado de trabalho, isso poderá levar o Federal Reserve a considerar cortes nas taxas de juros antes do esperado pelo consenso do mercado, que aponta para setembro. Esse cenário, portanto, adiciona uma camada de complexidade às futuras decisões de política monetária e às expectativas dos investidores”, explica Nickolas Lobo, especialista em investimentos da Nomad.

Com a economia americana dando sinais de enfraquecimento e com o aumento nas apostas de cortes de juros pelo Federal Reserve, a atenção se volta para o real à medida que a taxa Selic está em um nível elevado — e que, segundo o Banco Central, deve permanecer assim por um período prolongado.

“As falas do diretor do Banco Central, Nilton David, reforçam que o consenso é uma Selic mais elevada, dadas as desancoragens das expectativas e crescimento acima do potencial”, afirma Lobo.

No Brasil, o mercado continua atento ao IOF, após o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmar que o governo tem “legitimidade” para pedir ao STF a volta do aumento do imposto.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.