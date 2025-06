Dólar fecha no menor nível em nove meses, com pressão de lei orçamentária de Trump

O dólar fechou a segunda-feira, 30, com queda de 0,89%, cotado a R$ 5,434, após oscilar entre R$ 5,424 e R$ 5,505. A cotação é o menor nível desde 19 de setembro de 2024, quando a moeda fechou em R$ 5,424. Em junho, a moeda acumula baixas de 4,99% e de 12,07% no primeiro semestre.

Hoje, o Boletim Focus divulgou que a projeção para o dólar ao final do ano segue em baixa, aos R$ 5.70. No mundo, o índice DXY registrou queda de 0,61% na sessão de hoje, acumulando um declínio de algo próximo de 11% no ano.

O dólar é pressionado pelo avanço das discussões em torno da lei orçamentária do governo de Trump, que pode elevar ainda mais a já elevada dívida pública dos Estados Unidos, alimentando dúvidas sobre a sustentabilidade fiscal do país.

Ao mesmo tempo, cresce a expectativa de que o Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) inicie um ciclo de cortes de juros, o que tende a ampliar o diferencial de taxas entre Brasil e EUA.

As bolsas americanas mantêm o ímpeto positivo pela quarta sessão consecutiva. O S&P 500 e o Nasdaq registram alta de 0,52% e 0,47%, respectivamente, dando sequência aos recordes históricos alcançados na última sexta-feira, 27.

O Dow Jones também fechou em território positivo, com avanço de 0,63%.

"Essa performance contrasta com o cenário de instabilidade observado no início de abril. Parte desse movimento de mercado é impulsionada pela decisão do Canadá de rescindir impostos sobre serviços digitais, uma medida que visa facilitar as negociações comerciais com os EUA", aponta Nickolas Lobo, especialista em investimentos da Nomad.

Ainda segundo ele, os investidores também continuam atentos a possíveis acordos comerciais, diante do prazo final das pausas tarifárias na próxima semana.

Contudo, o processo de aprovação da "Beautiful Bill", que ainda pode enfrentar resistências no congresso, deve ser o principal foco de atenção para o governo Trump.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.