Dólar fecha em queda, às vésperas da Super Quarta e de olho nas tarifas

O dólar à vista fechou a sessão desta terça-feira, 29, em baixa de 0,36%, a R$ 5,589, depois de oscilar entre R$ 5,56 e R$ 5,604.

Às vésperas da Super Quarta, quando há a decisão de juros nos Estados Unidos e no Brasil no mesmo dia, a divisa americana recuou no pregão. Investidores estão de olho nas possíveis negociações entre Brasil e EUA acerca das tarifas de 50% sobre produtos brasileiros.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou na noite de ontem que aplicará uma tarifa básica entre 15% e 20% sobre produtos originários de países que não assinarem acordos comerciais com o governo americano até esta sexta-feira, 1º. Apesar de afirmar que a medida será aplicada de forma ampla, ele não citou especificamente o Brasil em seu pronunciamento.

Em entrevista à CNN Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que tem expectativa de conversar com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, sobre o tarifaço.

"Já liguei para o secretário, que está na Europa. A assessoria dele disse que, na volta, possa ser que se estabeleça um canal do Tesouro americano com o Ministério da Fazenda", disse o ministro.

Entretanto, a autoridade destacou que, embora as tarifas de 50% impostas por Trump contra o Brasil sejam preocupantes, os Estados Unidos não são atualmente o principal destino das exportações brasileiras. Segundo ele, o país exporta muito mais para outras regiões, como a China.

O ministro também apontou que o tarifaço pode provocar eventualmente queda nos preços domésticos do Brasil, pois podem elevar a oferta desses produtos no país.

Entre os indicadores, o destaque do dia foi a divulgação do relatório Jolts, que mede a quantidade de vagas de emprego em aberto no país e serve como termômetro do mercado de trabalho.

O documento de junho apontou a criação de 7,437 milhões de vagas, de 7,712 milhões (revisado de 7,769 milhões), ante o consenso 7,55 milhões, levemente abaixo das expectativas. O dado é acompanhado de perto por analistas em busca de pistas para o relatório de emprego (payroll) de julho, que será publicado nesta sexta-feira, 1º.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.