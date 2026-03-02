Dividendos: veja quais empresas pagam proventos em março

Com o avanço da temporada de balanços do último trimestre de 2025, diversas companhias já confirmaram pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) para março de 2026. A agenda de proventos do mês reúne empresas de grande peso na B3 e pode garantir uma renda extra aos acionistas.

Entre os principais destaques estão a Vale (VALE3) e a Petrobras (PETR3 e PETR4). A mineradora realiza o pagamento de JCP e dividendos no dia 4 de março. Já a estatal deposita, no dia 20 de março, a segunda parcela da remuneração aos acionistas aprovada pelo Conselho de Administração em novembro de 2025.

O calendário também traz pagamentos de companhias de diferentes setores. No segmento de siderurgia, a Gerdau (GGBR4) distribui proventos ao longo do mês. No setor bancário, nomes como Itaú (ITUB4), Banco do Brasil (BBAS3) e Bradesco (BBDC4) estão entre as empresas que pagam dividendos ou JCP aos seus acionistas em março.

Para ter direito aos valores, é fundamental que o investidor esteja atento à chamada "data com", ou data de corte. Apenas quem detinha posição nas ações até as datas informadas por cada companhia estará apto a receber os pagamentos.

A agenda de dividendos de março de 2026 reúne todas as empresas da B3 com proventos programados para o período, além dos valores brutos por ação. O calendário pode ser atualizado ao longo do mês, conforme novas comunicações sejam feitas pelas companhias.