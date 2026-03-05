Desemprego no Brasil e nos EUA e balanço da Petrobras: o que move os mercados

Os mercados entram na quinta-feira, 5, ainda sob a influência de um cenário externo carregado de incertezas geopolíticas e de uma agenda de indicadores econômicos que pode ajudar a calibrar as expectativas sobre o ritmo da atividade no Brasil e nos Estados Unidos.

Depois de um pregão de recuperação na bolsa brasileira, investidores começam o dia atentos a novos indicadores, balanços corporativos relevantes e aos desdobramentos do conflito no Oriente Médio.

Na sessão anterior, o Ibovespa avançou 1,24% e fechou aos 185.366 pontos, em um movimento de correção após a forte aversão ao risco observada na véspera. O desempenho positivo ocorreu apesar da pressão sobre papéis da Petrobras, que recuaram mesmo com o petróleo praticamente estável no mercado internacional.

O movimento refletiu, em parte, um alívio momentâneo no noticiário internacional. Investidores reagiram à sinalização de que os Estados Unidos pretendem escoltar navios petroleiros no Estreito de Ormuz para evitar interrupções no fluxo global de petróleo.

Ainda assim, o ambiente permanece sensível aos desdobramentos do conflito no Oriente Médio, que entra no sexto dia envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.

No quinto dia do conflito, nesta quarta, novos ataques foram registrados contra o território iraniano. O país afirmou que irá retaliar e prometeu “derramar sangue”. O número de mortos no Irã chegou a 1.045, segundo autoridades locais. Também houve vítimas em outros episódios relacionados ao conflito, incluindo um ataque a um navio iraniano próximo ao Sri Lanka e bombardeios no Líbano.

O Irã também negou informações publicadas pela imprensa americana de que estaria negociando secretamente com a CIA um possível acordo para encerrar o conflito, classificando a notícia como “pura falsidade e guerra psicológica”.

Nos Estados Unidos, republicanos do Senado apoiaram a campanha militar do presidente Donald Trump, bloqueando uma resolução que buscava restringir ações militares sem autorização do Congresso.

O que acompanhar nesta quinta

Além da geopolítica, a agenda de indicadores desta quinta-feira também deve guiar o humor do mercado. No Brasil, o principal dado do dia é a taxa de desemprego de janeiro, divulgada às 9h. O indicador ajuda a medir a condição do mercado de trabalho no início do ano e pode influenciar as expectativas sobre o ritmo do consumo doméstico.

Um resultado mais baixo que o esperado tende a reforçar a percepção de resiliência da economia brasileira, enquanto números mais elevados podem levantar dúvidas sobre a força da atividade.

À tarde, às 15h, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) divulga o resultado da balança comercial de fevereiro. O dado mostra o saldo entre exportações e importações e costuma ter impacto direto nas expectativas para o câmbio. Superávits tendem a favorecer o real, enquanto déficits podem pressionar a moeda brasileira.

Nos Estados Unidos, investidores acompanham às 10h30 os pedidos iniciais de seguro-desemprego, um dos indicadores mais observados para avaliar a saúde do mercado de trabalho no curto prazo. O dado costuma influenciar expectativas sobre os próximos passos da política monetária do Federal Reserve (Fed).

Mais tarde, às 18h30, será divulgado o balanço patrimonial do Fed, acompanhado de perto por investidores como um sinal das condições de liquidez do sistema financeiro e da estratégia do banco central americano.

O dia também traz uma série de indicadores e discursos de autoridades monetárias na Europa. Entre os destaques estão dados de produção industrial na França e na Espanha, números de vendas no varejo na Itália e na zona do euro e indicadores do setor de construção medidos pelos índices PMI.

Investidores também acompanham falas de autoridades europeias, como o vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guindos, e o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel. Nos Estados Unidos, está previsto um discurso de Michelle Bowman, integrante do Federal Reserve, às 15h15.

Temporada de balanços

No campo corporativo, a agenda desta quinta-feira também é movimentada no Brasil. Diversas empresas divulgam seus resultados financeiros, incluindo Petrobras, Cosan, CPFL Energia, Eneva, Fleury, Lojas Renner e Magazine Luiza.

Outras companhias que também apresentam balanços ao mercado são Localiza, Alpargatas, Grendene, Tenda e Três Tentos.