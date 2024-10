A BRF anunciou um investimento conjunto com a Halal Products Development Company (HPDC), subsidiária do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, na Addoha Poultry Company. As ações subiam 4% há pouco, para R$ 26,53 -- preço máximo desde fevereiro de 2020.

O movimento marca a entrada da BRF na produção de carne de frango local no Oriente Médio, região onde atua há cinco décadas e exporta para mais de 14 países. A transação, avaliada em SAR 316,2 milhões (US$ 84,3 milhões), envolve um aporte inicial de SAR 216,2 milhões (US$ 57,6 milhões) na Addoha.

O investimento visa apoiar o crescimento da Addoha em áreas como qualidade, eficiência e sustentabilidade, além de ampliar a oferta de produtos Halal. Segundo Igor Marti, Vice-presidente de Mercado Halal da BRF, a parceria tem o objetivo de garantir um fornecimento consistente e qualificado para os mercados locais e internacionais.

Em nota, Miguel Gularte, CEO da BRF, ressaltou que o investimento está alinhado com a estratégia da empresa de consolidar-se como referência em proteína animal no mercado saudita e integrar-se à agenda de segurança alimentar do Reino.

A transação também complementa os esforços da Arábia Saudita para diversificar sua economia conforme o plano Visão 2030, que inclui o objetivo de transformar o país em um centro global de produtos Halal.