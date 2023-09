De olho em supercomputador, Morgan Stanley recomenda compra da Tesla e ações saltam 10%

A Tesla ganhou US$ 70 bilhões em valor de mercado nesta segunda-feira, 11, depois do salto de 10% nas ações da companhia na bolsa. A disparada veio após relatório do Morgan Stanley elevar a recomendação da ação de neutra para “overweight”, equivalente à compra.

A expectativa do Morgan Stanley é que o Dojo, supercomputador da Tesla, possa acrescentar até US$ 500 bilhões ao valor de mercado da empresa de Elon Musk. De olho nisso, a casa de análise subiu o preço-alvo da ação de US$ 250 para US$ 400 – um potencial de valorização (upside) de 60% frente ao fechamento de hoje.

“Quanto mais olhamos para o Dojo, mais percebemos o potencial de valorização das ações”, escreveram os analistas. “Acreditamos que o Dojo pode representar a próxima mudança na percepção do mercado sobre a Tesla.”

O supercomputador vem sendo trabalhado dentro da Tesla há cinco anos e foi projetado para aprimorar o sistema de direção autônoma da empresa. A expectativa é que o Dojo aumente as margens e reduza os custos da Tesla.

O supercomputador também poderia ser a porta de entrada em IA para outros projetos em que Musk está trabalhando.

"O que queremos dizer aos investidores é que a Tesla é apenas uma parte de uma área maior de interesses científicos e comerciais na qual Elon Musk está alocando tempo, recursos financeiros e talento. Vemos a Tesla como uma empresa 'unificadora', que pode servir como um 'laboratório experimental' para incubar tecnologias avançadas com alto grau de complexidade", disseram os analistas.