Dados da Receita e Lula e Galípolo em Jacarta: o que move os mercados

Os mercados iniciam esta quinta-feira, 23, cautelosos diante do endurecimento das sanções dos Estados Unidos contra a Rússia, as incertezas em torno de um eventual acordo com a China e a paralisação do governo americano.

No Brasil, a agenda doméstica começa logo cedo, às 8h, com a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) da 3ª quadrissemana de outubro pela Fundação Getulio Vargas.

Em seguida, às 10h30, a Receita Federal do Brasil apresenta os números de arrecadação de setembro, um dado importante para o acompanhamento do quadro fiscal.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante sua viagem em Jacarta, na Indonésia, disse que pretende disputar um quarto mandato nas eleições de 2026.

Já o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, também em Jacarta, durante o Fórum Econômico Indonésia Brasil, promovido pela ApexBrasil, disse que a expectativa de inflação ainda está fora da meta, mas em processo de desaceleração.

No radar internacional

No exterior, o Banco Central da Turquia divulga sua decisão de juros às 8h (horário de Brasília). Às 9h30, será publicado o índice de atividade nacional de setembro do Federal Reserve Bank of Chicago, importante termômetro da economia americana.

O fluxo de indicadores continua intenso às 11h, com dois dados relevantes: o índice preliminar de confiança do consumidor de outubro da Comissão Europeia e as vendas de moradias usadas de setembro dos Estados Unidos.

No fim do dia, às 21h30, o PMI composto preliminar de outubro do Japão — medido pela S&P Global e pelo Jibun Bank — fecha a agenda de indicadores.

Na frente política, segue em destaque a 4ª Sessão Plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China, com potenciais repercussões para a política econômica do país.

A temporada de resultados continua movimentada em Nova York. Antes da abertura dos mercados, saem os números da American Airlines e do First Citizens BancShares. Após o fechamento, será a vez da Intel e da Ford divulgarem seus balanços trimestrais.

Mercados internacionais

As bolsas asiáticas fecharam mistas nesta quinta-feira, 23, com investidores reagindo à decisão do banco central da Coreia do Sul de manter a taxa básica em 2,5%, em linha com as expectativas, e à escalada das tensões comerciais entre Estados Unidos e China. O Kospi caiu 0,98% e o Kosdaq recuou 0,81%.

No Japão, o Nikkei 225 perdeu 1,3% e o Topix 0,39%. Na Austrália, o ASX 200 ficou estável. Já o Hang Seng de Hong Kong subiu 0,72% e o CSI 300 da China continental avançou 0,3%.

Na Europa, as principais bolsas operam em alta por volta das 8h (horário de Brasília), com o Stoxx 600 avançando 0,30%. O britânico FTSE 100 sobe 0,62% e o francês CAC 40 avança 0,43%, enquanto o alemão DAX recua 0,13%.

Nos EUA, os futuros operam próximos da estabilidade. Os contratos do Dow Jones caem 0,10%, enquanto S&P 500 registra leve alta de 0,01% e Nasdaq opera estável.