Volvo dispara 40% após lucro acima do esperado no terceiro trimestre

As ações da montadora sueca Volvo dispararam nesta quinta-feira, 23, após a divulgação de um lucro acima das expectativas no terceiro trimestre.

Os papéis chegaram a subir 41% pela manhã na Bolsa de Estocolmo, colocando a companhia a caminho do melhor pregão desde sua estreia no mercado, há quatro anos. Por volta das 9h15, horário de Brasília, as ações subiam 31,47%.

A Volvo, controlada pelo grupo chinês Geely Holding, registrou lucro operacional de 6,4 bilhões de coroas suecas (R$ 3,67 bilhões) entre julho e setembro. O resultado superou os 5,8 bilhões de coroas (R$ 3,33 bilhões) registrados no mesmo período do ano passado e ficou acima das projeções de analistas.

A margem EBIT (Lucro Antes de Juros e Impostos) da companhia atingiu 7,4% no trimestre, frente aos 6,2% de um ano antes.

Segundo a montadora, o desempenho foi impulsionado principalmente pelo programa de corte de custos de 18 bilhões de coroas (R$ 10,32 bilhões), além de efeitos pontuais positivos.

“O mercado está desafiador, mas entregamos um resultado sólido no terceiro trimestre e nossas ações de custos e caixa estão funcionando”, afirmou em comunicado o CEO Håkan Samuelsson.

A empresa destacou ainda que retomou um leve crescimento nas vendas em setembro e está acelerando a comercialização de veículos elétricos a bateria (BEVs).

A Volvo espera manter esse ritmo no quarto trimestre, com foco no lançamento do modelo EX60, previsto para janeiro, considerado estratégico para o segmento de elétricos.

Apesar do otimismo com os números, a montadora alertou para um cenário de curto prazo mais desafiador, citando pressões macroeconômicas persistentes, concorrência de preços e os efeitos das tarifas de importação dos Estados Unidos.

A forte reação do mercado nesta quinta-feira, 23, reflete a confiança dos investidores na capacidade da Volvo de sustentar a recuperação operacional mesmo em um ambiente econômico mais difícil.