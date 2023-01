CVM abre três processos administrativos para analisar inconsistências contábeis na Americanas

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abriu três processos administrativos contra a Americanas (AMER3). Dois deles foram abertos ainda no começo da quinta-feira, 11, quando o mercado tentava digerir o fato relevante divulgado na noite anterior e seus desdobramentos.

Na quarta-feira, após o fim do pregão da Bolsa de Valores, a Americanas informou que Sérgio Rial e André Covre, CEO e CFO, respectivamente, haviam renunciado dos cargos ocupados 9 dias antes após identificarem inconsistências contábeis de cerca de R$ 20 bilhões nos números da empresa.

Os dois processos abertos ainda ontem tem seus temas revelados. O de número 19957.000413/2023-18 refere-se às análises contábeis. O 19957.000415/2023-15 trata dos comunicados, fatos relevantes e das notícias publicadas na imprensa. Esses dois foram abertos pela Superintendência de Relações com Empresas (SEP).

Já o aberto depois ainda não traz informações e o tema da investigação pode estar sob sigilo. Sob o número 19957.000425/2023-42, o processo administrativo será conduzido pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI). Essa divisão da autarquia é quem analisa casos de informações privilegiadas.

O xerife do mercado de capitais explica no comunicado que, após a investigação e apuração, se os casos forem formalmente caracterizados ilícitos ou infrações, "cada um dos responsáveis poderá ser devidamente responsabilizado com o rigor da lei e na extensão que lhe for aplicável". A CVM também pode recorrer a convênios e acordos de cooperação com Polícia Federal e Ministério Público Federal.