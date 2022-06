Dia dos Namorados: Campos do Jordão lidera lista de destinos brasileiros mais românticos

Com a proximidade do Dia dos Namorados, muitos casais aproveitam para celebrar a data fazendo uma viagem a dois. E uma pesquisa recente da Booking.com apontou que mais da metade (57%) dos viajantes brasileiros quer fazer uma viagem com seu parceiro este ano.

Pensando nisso, a Booking.com realizou um levantamento de dados na plataforma e descobriu os cinco destinos domésticos mais recomendados para uma viagem romântica pelos brasileiros. A Região Sudeste se destaca no ranking, que também inclui um destino localizado no Sul do país.

Para ajudar os casais a encontrar acomodações ideais para uma escapada romântica, a plataforma selecionou opções de hospedagens nos destinos brasileiros mais recomendados para viagens a dois no site.

1. Campos do Jordão, São Paulo

A Villa Amistà Campos do Jordão é uma pousada sofisticada em Campos do Jordão, que lidera a lista de destinos nacionais para viagens românticas. Com nota 9,8 para viagens em casal na Booking.com, a acomodação oferece quatro tipos de massagens relaxantes aos hóspedes, que também podem experimentar um delicioso chá da tarde. O local ainda conta com uma academia e atividades físicas no jardim (como aulas de ioga e alongamento), para quem quer se exercitar, além de quartos aconchegantes com varandas e bicicletas elétricas, que podem ser utilizadas pelos viajantes para um passeio.

2. Gramado, Rio Grande do Sul

Gramado, além de ser o sétimo destino mais recomendado por viajantes globais para casamentos, figura em segundo na lista de destinos brasileiros românticos. E para quem está planejando um passeio pela cidade, uma dica é se hospedar no Hotel Giardino Di Pietra, com nota 9,8 para viagens a dois. A apenas 700 metros da tradicional Rua Coberta e outros pontos de interesse, o local possui área de estar ao ar livre rodeada por jardins, decoração rústica em madeira, além de disponibilizar bicicletas para aluguel.

3. Monte Verde, Minas Gerais

Sexto destino mais acolhedor do mundo para 2022, segundo a Booking.com, a mineira Monte Verde é muito lembrada pelos viajantes brasileiros por sua atmosfera romântica. Uma opção de hospedagem é a Pousada Jardim da Mantiqueira, com um belo jardim, quartos aconchegantes e chalés com banheira de hidromassagem e lareira, ideais para aproveitar os dias mais frios. Também é possível fazer trilhas a pé nas proximidades e explorar as paisagens do destino. A acomodação recebeu nota 9,5 para viagens a dois na Booking.com.

4. Búzios, Rio de Janeiro

Com nota 9,8 para viagens a dois, a Pousada Villa Canaã está localizada a 450 metros da Praia da Armação. A propriedade é rodeada por mata nativa e oferece restaurante, bar, academia e piscina ao ar livre, de é onde é possível apreciar um belo pôr do sol. E para quem procura uma experiência ainda mais romântica, há uma suíte com banheira de hidromassagem e varanda com vista para o jardim. A propriedade também faz parte do programa Viagens Sustentáveis, da Booking.com, e adota medidas para uma estadia mais sustentável, como a não utilização de plásticos descartáveis. E para os casais aventureiros, vale ter uma experiência de mergulho de 30 minutos em Búzios, para explorar a vida marinha local.

5. Visconde de Mauá, Rio de Janeiro

E fechando a lista de destinos românticos, a fluminense Visconde de Mauá é perfeita para os casais que gostam de aproveitar a natureza, principalmente passeios em cachoeiras. Uma ótima opção de hospedagem é a Pousada Colher de Chá, localizada a 600 metros do Parque Nacional de Itatiaia. A propriedade oferece chalés coloridos em meio ao jardim, sendo que alguns contam com banheira de hidromassagem e até cozinhas compactas. A nota para viagens a dois na Booking.com é 9,7.

Além dos destinos domésticos, a Booking.com também verificou que as cidades internacionais mais recomendadas para viagens românticas pelos brasileiros são Paris, na França, e Veneza, na Itália.

