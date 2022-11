Credit Suisse sofre US$ 88 bi em saques com queda de confiança

O banco disse que espera perdas tanto na divisão de gestão de fortunas quanto em sua unidade de banco de investimento devido à “atividade fraca, condições de mercado, saídas de ativos de clientes e venda de negócios não essenciais”.

As enormes saídas líquidas da área de gestão de patrimônio, o principal negócio do banco ao lado do Swiss Bank, são “profundamente preocupantes, ainda mais porque ainda não foram revertidas”, disse Andreas Venditti, analista do Bank Vontobel em Zurique. “O Credit Suisse precisa restaurar a confiança o mais rápido possível, mas é mais fácil falar do que fazer.”

Analistas do JPMorgan disseram que os saques da gestão de fortunas foram muito piores do que o esperado. As saídas de 84 bilhões de francos foram mais do que o triplo da estimativa de 23 bilhões.