Compra do BIG pelo Carrefour (CRFB3) será julgada pelo tribunal do Cade

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) julgará a aquisição do Grupo BIG Brasil pelo Carrefour (CRFB3).

A análise da operação de aquisição do Grupo BIG ocorrerá no dia 25 de maio, conforme informado pelo próprio Cade no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (19).

A superintendência-geral do Cade já havia recomendado a aprovação desta transação em janeiro.

Entretanto, naquela ocasião tinha condicionado o negócio ao desinvestimento de algumas unidades do atacarejo.

Relembre a compra do Big pelo Carrefour (CRFB3)

A operação de R$ 7,5 bilhões, anunciada em março de 2021 pelo Carrefour, será votada pelos acionistas da companhia em assembléia nesta quinta.

No dia da divulgação da compra as ações do Carrefour subiram 13% na Bolsa de Valores de São Paulo (B3).

O Carrefour vai comprar 386 unidades de varejo, 15 postos de combustíveis e 11 centros de distribuição para levar adiante as atividades de atacado do Big.

O Cade tem até 240 dias, prorrogáveis por mais 90, para concluir o julgamento da operação.

O órgão de defesa da concorrência no Brasil informou que o prazo legal para conclusão da análise começou a contar a partir do dia 12 de julho de 2021.

Isso significa que o Cade terá até o dia 12 de junho para finalizar a análise.

Veja mais:



Objetivos do Carrefour

Segundo o fato relevante divulgado em março do ano passado, a aquisição "expandirá a presença do Carrefour Brasil em regiões onde tem penetração limitada, como o Nordeste e Sul do país, e que oferecem forte potencial de crescimento".

"A transação também vai reforçar a presença do Carrefour Brasil em formatos nos quais tem presença mais limitada, em particular os supermercados (99 lojas Bompreço e Nacional) e soft discount (97 lojas Todo Dia)", continuou o comunicado.

Noël Prioux, CEO do Grupo Carrefour Brasil, afirmou que “a aquisição do Grupo BIG marca um grande passo em nosso desenvolvimento, ampliando a nossa presença geográfica em certos estados, expandindo a nossa atuação em formatos, além de adicionar um modelo muito promissor e que ainda não operamos - Sam’s Club".