Casino e consórcio devem firmar acordo definitivo em setembro, afirma Grupo Pão de Açúcar

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) comunicou nesta sexta-feira, 28, que seu controlador, o grupo francês Casino, no âmbito de sua reestruturação de dívidas, firmou acordo preliminar com o consórcio formado pela EP Global Commerce a.s., Fimalac e Attestor, com a participação de alguns de seus credores financeiros, para fortalecer sua estrutura e reestruturação de suas dívidas financeiras.

O anúncio de que o acordo havia sido firmado foi divulgado nesta manhã.

De acordo com fato relevante divulgado nesta sexta-feira, o GPA afirma que o Casino e o consórcio deverão celebrar um acordo definitivo durante o mês de setembro de 2023, com data de efetiva implementação durante o primeiro trimestre de 2024, sendo que os acionistas do Casino serão materialmente diluídos e o atual controlador de Casino (Rallye) perderá seu controle.

Questionado pelo GPA, o Casino informou que no acordo consta o compromisso de manter a sua posição atual, direta e indiretamente, de 98% das ações e do capital votante na Cnova N.V. e a venda de ativos non-core de Casino, incluindo os ativos Latam.

