Casino confirma venda de sua participação no Assaí

O Casino fará hoje uma oferta block trade para vender sua participação no Assaí (ASAI3). Hoje, o grupo francês detém 11,7% do capital social da companhia, mas já foi o controlador da rede de atacarejos.

Na quarta-feira, 21, as ações fecharam a R$ 13,40. A oferta, coordenada pelo BTG Pactual (mesmo grupo de controle da EXAME), sairá a preço inicial de R$ 12,68 e deve movimentar mais de R$ 2 bilhões.

Com dívidas bilionárias e risco de troca de controle, o grupo francês está buscando alternativas para reforçar sua liquidez. Embora a saída de um dos seus negócios mais rentáveis não pareça a resposta mais provável, esse foi um dos caminhos encontrados para o grupo levantar recursos.

Oportunidade

De acordo com pessoas próximas ao negócio, essa pode ser uma oportunidade para acionistas que entraram no Assaí à época do IPO fazerem um melhor preço médio, em especial a gestora Orbis que detém 5,9% da empresa.

Analistas de mercado veem a ocasião como oportunidade de melhora da governança da empresa, que já vem nessa toada: do novo conselho, apenas duas cadeiras não são de membros independentes e uma é ocupada por indicação do Casino.