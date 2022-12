Calendário da bolsa em 2023: saiba quando a B3 fecha para feriados

A B3, bolsa brasileira, irá fechar para negociações em 12 feriados nacionais no ano de 2023. Assim como ocorreu no ano de 2022, a B3 irá funcionar normalmente durante os feriados municipais da cidade de São Paulo, onde está localizada a sede da bolsa.

Sendo assim, os feriados de 25 de janeiro (aniversário de São Paulo) e 20 de novembro (dia da Consciência Negra) serão dias regulares de negociação na renda variável, incluindo ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, derivativos, renda fixa privada e ETF de renda fixa.

A bolsa ficará fechada para os feriados de: Carnaval, Paixão de Cristo, Tiradentes, Dia do Trabalho, Corpus Christi, Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, Finados, Proclamação da República, Natal e antevéspera de Ano Novo.

Quarta-feira de cinzas

Além disso, a bolsa anunciou como funcionará o mercado em 22 de fevereiro de 2023, quarta-feira de Cinzas. Haverá sessão contínua de negociação dos ativos de renda variável das 13h às 17h55, com pré-abertura das 12h45 às 13h.

Para os derivativos financeiros e de commodities, a sessão de negociação abrirá às 13h (com pré-abertura das 12h55 às 13h). Já o mercado de balcão organizado funcionará das 13h às 17h55, com call de fechamento para todos os ativos das 17h55 às 18h.

29 de dezembro

No dia 29 de dezembro, que antecede a véspera do Ano Novo, não haverá negociações de renda variável na B3. Haverá apenas o registro de operações de títulos do agronegócio, com encerramento às 12h, em horário reduzido.