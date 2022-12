Diplomação de Lula, PEC na Câmara, exterior à espera de Fed e CPI e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais operam perto da estabilidade na manhã desta segunda-feira, 12, com investidores à espera de divulgações macroeconômicas nos Estados Unidos. A grande expectativa é para a última decisão do Federal Reserve (Fed) do ano, marcada para quarta-feira, 15. Seguem majoritárias as aspostas de que o banco central americano irá abrandar o ritmo da alta de juros para 0,50 ponto percentual (p.p.) após subir em 0,75 p.p. por quatro reuniões consecutivas. Se confirmada, a taxa de juros americana irá para o intervalo entre 4,25% e 4,50%.

Além da decisão, investidores estarão atentos aos sinais do presidente do Fed, Jerome Powell, após o anúncio da taxa de juros. O mercado quer saber quão próximo está o fim do ciclo de alta de juros e por quanto tempo o juro deve permanecer elevado antes do início do ciclo de cortes.

O desejo é de que o período seja breve. Por outro lado, dados americanos ainda mostram um mercado de trabalho apertado, com pressões de salários acima do esperado -- o que poderia retroliamentar a inflação. Por sinal, dados de inflação, que vinham saindo abaixo das expectativas, voltaram a pregar maior cautela nos investidores. Na semana passada, o Índice de Preço ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) de novembro subiu acima do consenso nos Estados Unidos. A espera, agora, é para o Índice de Preço ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês), que será divulgado nesta terça-feira, 13.

Desempenho dos indicadores às 7h30 (de Brasília):

Dow Jones futuro (Nova York): + 0,14 %

S&P 500 futuro (Nova York): + 0,21%

Nasdaq futuro (Nova York): + 0,24%

FTSE 100 (Londres): - 0,14 %

DAX (Frankfurt): - 0,17%

CAC 40 (Paris): - 0,04%

Hang Seng (Hong Kong)*: - 2,20%

Shangai Composite (Xangai)*: - 0,45 %

Diplomação de Lula

No Brasil, o principal evento do dia deve ficar com a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice-presidente Geraldo Alckmin. A cerimônia, realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), está marcada para às 14h. A expectativa é de que, após a diplomação, Lula faça o anúncio de novos ministros que irão compor seu governo.

Na sexta-feira, 9, Lula anunciou sua primeira leva de ministros, que contou com Fernando Haddad para o Ministério da Economia. Ainda que negativa, do ponto de vista do mercado, a escolha teve efeitos limitados no último pregão, com o Ibovespa fechando em leve alta. Isso porque, como já era amplamente esperada a indicação de Haddad para a Economia, o evento já vinha sendo precificado há algumas semanas. No pregão anterior ao anúncio, inclusive, a bolsa fechou no menor nível desde agosto.

Ainda que boa parte da espera já tenha terminado, o mercado segue ansioso pelos nomes que formarão sua equipe. A esperança de investidores é de que a escolha seja por economistas de alta credibilidade, com Haddad exercendo uma posição mais política no ministério. Surpresas negativas nessa frente têm potencial de levar a bolsa ainda mais para baixo.

PEC e a Câmara contra tempo

Paralelamente às movimentações no Executivo, o Congresso chega para sua última semana antes do recesso parlamentar com o objetivo de concluir a tramitação da PEC da Transição. O texto, após ter passado pelo Senado, ainda precisa ser aprovado em dois turnos na Câmara. Alterações na proposta, contudo, podem levar a PEC de volta ao Senado, atrasando ainda mais o processo.

Para não perder tempo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já pautou as discussões da PEC para esta segunda. Mas, segundo o UOL, a votação deve ficar apenas para amanhã. O texto que chega à Câmara prevê o aumento do teto de gastos em R$ 145 bilhões por dois anos para acomodar as despesas com o Bolsa Família e mais até R$ 23 bilhões fora do teto atrelado ao excedente da receita.