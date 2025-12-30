Invest

Vendas da Tesla devem cair 15% no último trimestre de 2025, estimam analistas

Foi a primeira vez que a companhia adotou previsões externas em vez de publicar sua própria estimativa oficial de entregas trimestrais

Tesla: previsões indicam vendas de 1.640.752 veículos em 2025 (Jeremy Moeller/Getty Images)

Da redação, com agências
Redação Exame

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 13h50.

Última atualização em 30 de dezembro de 2025 às 13h54.

As vendas globais da Tesla devem cair 15% no último trimestre de 2025, totalizando 422.850 veículos, segundo estimativas de analistas do setor divulgadas pela própria montadora.

Esta foi a primeira vez que a Tesla adotou previsões externas em vez de publicar sua própria estimativa oficial de entregas trimestrais.

Segundo a EFE, agência de notícias, a retração já era esperada. A consultoria Kelley Blue Book, por exemplo, havia antecipado uma queda de 22,4% nas vendas da Tesla nos Estados Unidos, atribuída principalmente ao fim, em 30 de setembro, dos incentivos fiscais de US$ 7.500 para veículos elétricos.

A Tesla também apresentou projeções de vendas feitas por analistas para os próximos anos, todas abaixo das metas anteriormente divulgadas por Elon Musk.

As previsões indicam vendas de 1.640.752 veículos em 2025; 1.750.243 em 2026; 2.010.459 em 2027; 2.350.451 em 2028; e 3.019.902 unidades em 2029.

O portal especializado Electrek, crítico da gestão de Musk, destacou que a divulgação antecipada dessas estimativas pode ser uma tentativa da empresa de ajustar as expectativas antes do anúncio oficial dos resultados, previsto para o início de janeiro.

“Se o mercado esperava 440 mil unidades e a Tesla entrega 425 mil, isso normalmente causaria queda nas ações. Mas se a expectativa já estiver em torno de 420 mil, 425 mil podem ser vistos como um desempenho melhor do que o esperado”, avaliou o site.

