Buffett pode ganhar US$ 1 bi após Microsoft ganhar disputa pela Activision

A Berkshire Hathaway, conglomerado administrado por Warren Buffett, pode estar prestes a lucrar US$ 1 bilhão com seu investimento na empresa de games Activision Blizzard. Hoje, a Microsoft ganhou sinal verde da justiça para comprar a Activision, fazendo as ações da empresa dispararem até 11% na máxima do dia.

Buffet comprou ações da Activision antes da Microsoft ganhar o aval para completar a transação. Segundo o último balanço da Berkshire, a posição na empresa de games era de US$ 4,2 bilhões. Caso tenha sido mantida, a empresa de Buffet poderia lucrar até US$ 1 bilhão nos cálculos do portal americano Business Insider. A operação depende se o acordo será fechado com o preço de US$ 95 por ação, o que pode acontecer já na próxima semana .

O investimento na Activision foi feito poucos meses antes de a Microsoft acertar a compra da fabricante de games. Depois que o potencial negócio estava na mesa, a Berkshire aumentou sua posição para 49,7 milhões de ações, em um movimento de olho nos ganhos com a arbitragem do papel.

Se a Microsoft conseguir fechar o acordo pela Microsoft com sua oferta em dinheiro de US$ 95 por ação, o que fontes disseram a David Faber, da CNBC, pode acontecer já na próxima semana, a Berkshire Hathaway de Buffett veria um lucro inesperado de pouco mais de US$ 1 bilhão com base em sua participação informada no final do primeiro trimestre e seu preço médio ponderado estimado pago pela ação.

