Bolsas na Europa caem após ataque de Israel e desânimo com juros

Os mercados acionários europeus caíram nesta sexta-feira encerrando uma semana marcada por tensões no Oriente Médio e a reavaliação das expectativas em relação a juros.

O índice regional Stoxx 600 caía 0,5% às 8h38, horário de Brasília, reduzindo perdas anteriores. Mesmo assim, após um forte início em 2024, o índice está caminhando para sua primeira perda mensal desde outubro.

Confira os principais índices europeus nesta sexta-feira, 19:

FTSE 100 da Bolsa de Londres: - 0,65%

DAX da Bolsa de Frankfurt: - 0,66%

CAC 40 da Bolsa de Paris: - 0,26%

Discussão sobre juros

Um membro votante do Banco Central Europeu, François Villeroy de Galhau, disse à CNBC na quinta-feira que a instituição deveria cortar as taxas de juros em junho para evitar ficar atrás da curva de inflação, em uma mensagem que foi de encontro ao que a presidente do BCE, Christine Lagarde, está propondo.

Os mercados, porém, ficaram menos confiantes de que haverá um corte nos juros em junho por parte do Federal Reserve ou do Banco da Inglaterra depois de mostras de que a inflação está mais persistente do que o previsto.