Bolsas dos EUA alcançam recordes com alívio nas tarifas entre EUA e Japão

As bolsas americanas voltaram a renovar máximas na quarta-feira, 23, impulsionadas por um novo acordo comercial entre os Estados Unidos e o Japão, que reduz tarifas previstas para importações japonesas.

O S&P 500 subiu 0,8% e fechou em nível recorde, aos 6.358,91 pontos. O Dow Jones avançou 507,85 pontos (+1,1%) e encerrou aos 45.010,29, enquanto o Nasdaq ganhou 0,6% e também atingiu novo patamar histórico, aos 21.020,02.

O avanço veio após o presidente Donald Trump anunciar um acordo que estabelece uma tarifa de 15% sobre produtos japoneses, abaixo dos 25% inicialmente previstos para entrarem em vigor em 1º de agosto.

Nesta quinta-feira, 24, no Japão, o índice Topix avançou 1,75% e encerrou o dia aos 2.977,55 pontos, renovando máxima histórica. Já o Nikkei 225 subiu 1,59%, aos 41.826,34 pontos.

Mercado avalia efeitos das tarifas

Apesar da alta, investidores seguem atentos ao impacto das tarifas sobre grandes empresas americanas.

Segundo informações da agência Associated Press, a fabricante de brinquedos Hasbro, por exemplo, contabilizou uma perda contábil de US$ 1 bilhão após revisar o valor de seus ativos. A ação recuou 0,9% mesmo com lucro ajustado acima das projeções.

A fabricante de semicondutores Texas Instruments também superou as expectativas no trimestre, mas trouxe projeções mais cautelosas sobre a demanda futura, citando incertezas geradas pelas tarifas. O papel caiu 13,3% no pregão.

Em contrapartida, a fabricante de equipamentos de energia GE Vernova disparou 14,6% após divulgar resultados melhores que o esperado e elevar suas projeções de receita com energia e eletrificação. A companhia afirmou que o impacto inflacionário esperado das tarifas deve ficar no limite inferior da faixa estimada, entre US$ 300 milhões e US$ 400 milhões.

A Lamb Weston, fornecedora de batatas fritas, também surpreendeu positivamente. A ação subiu 16,3% após a empresa anunciar corte de 4% na força de trabalho e um plano de redução de custos de pelo menos US$ 250 milhões.

'Meme stocks' voltam a subir

Papéis ligados à nova onda de “meme stocks” também movimentaram o mercado. As ações da marca de donuts Krispy Kreme chegaram a saltar quase 39% durante o dia, antes de encerrar com alta de 4,6%.

A fabricante de câmeras GoPro subiu 12,4%, enquanto a startup do setor imobiliário Opendoor perdeu parte dos ganhos recentes e caiu 20,3%.

Nos mercados de renda fixa, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram levemente. A taxa da T-note de 10 anos avançou de 4,35% para 4,38%.