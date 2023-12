Boletim Focus, índice de atividade econômica dos EUA e Telefônica: 3 assuntos que movem o mercado

A última semana de 2023 começa para o mercado com os índices futuros americanos operando em alta na manhã desta terça-feira, 26. Investidores americanos ainda repercutem positivamente o Índice de Preço sobre Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês) que mostrou um arrefecimento da inflação, reforçando as apostas que o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) irá reduzir a taxa de juros em 2024.

Na Europa, com uma agenda de indicadores esvaziada, os índices futuros operam sem direção definida nesta primeira sessão após o feriado de Natal. Por aqui, o Ibovespa futuro registra alta de olho em ganhos gerados pela alta do minério de ferro na Ásia. Os contratos futuros da commodity chegaram a subir 1,6% em Singapura, refletindo a expectativa de novas medidas econômicas.

Boletim Focus

Nesta terça, investidores brasileiros repercutem o último Boletim Focus de 2023. O relatório divulgado nesta manhã mostra que o Banco Central (BC) revisou o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 4,46% em 2023 frente a 4,49% na última semana. Há um mês, esse número era 4,53%. Para 2024, o IPCA recuou para 4,91%, enquanto 2025, se manteve em 3,50%.

Índice de Atividade Nacional dos EUA

Às 10h30, será divulgado o Índice de Atividade Nacional do Fed de Chicago (CFNAI, na sigla em inglês). O indicador mede a atividade econômica geral e as pressões inflacionárias e leva em sua composição 85 indicadores de quatro categorias, sendo elas: produção e renda; emprego, desemprego e horas; consumo pessoal e habitação; e vendas, pedidos e estoques.

Telefônica (VIVT3) aprova cancelamento de ações

A Telefônica Brasil (VIVT3) informou na manhã desta terça, por meio de fato relevante, que o Conselho de Administração aprovou o cancelamento de 10.968.371 ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, de emissão da companhia e mantidas em tesouraria, sem a redução do valor do capital social. Segundo o documento, em decorrência do cancelamento das ações, o capital social da empresa passa a ser dividido em 1.652.588.360 ações ordinárias.