Ibovespa opera acima dos 133 mil pontos após feriado do Natal puxado por alta do minério de ferro

O Ibovespa opera acima dos 133 mil pontos nesta terça-feira, 26, primeira sessão após o feriado de Natal. O principal índice acionário da B3 é puxado pela alta do minério de ferro, que subiu ancorado em expectativas de retomada do mercado imobiliário chinês. O contrato futuro mais negociado do minério de ferro (maio de 2024) fechou em alta de 1,34% cotado a 983,5 yuans, o equivalente a US$ 137,84 por tonelada em Dalian. A alta impulsionam as ações da Vale (VALE3) que sobem 1,30% às 11h30.

Apesar do movimento otimista, a última semana do ano tem uma agenda econômica mais esvaziada, tanto local como internacional. “O mercado volta com liquidez reduzida e baixo em volume também, é o que esperamos nesta semana. Na Europa, é Boxing Day, então as praças nem abriram por lá e na Ásia, o mercado fechou misto. Já os índices americanos trabalham uma leve alta. A perspectiva é sem muitas emoções, porém com um viés um pouco mais otimista”, comenta Pedro Canto, analista da CM Capital.

Nos movimentos políticos, o mercado está de olho nas novas medidas fiscais que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que iria anunciar para compensar as perdas causadas pela desoneração da folha de pagamento. Segundo Haddad, o governo continua perseguindo a meta de déficit zero em 2024. Após a aprovação dos principais tópicos da agenda econômica do governo, o Senado e a Câmara entraram em recesso e só devem retomar as atividades no início de fevereiro.

Boletim Focus

Investidores brasileiros também repercutem o último Boletim Focus de 2023. No relatório, o Banco Central (BC) voltou a revisar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para baixo para 2023 a 4,49%, frente a 4,46% na semana anterior. Entretanto, é a Selic para 2024 que chama a atenção do mercado, segundo o economista Andre Perfeito.

“O IPCA tanto de 2023 quanto de 2024 foram revisados para baixo, assim como os preços administrados. Mas chama atenção a queda da projeção de Selic para 2024 que saiu de 9,25% para 9%. Esta queda reflete a melhora nas projeções de inflação bem como a perspectiva de juros mais baixos nos EUA”, diz.

Apesar da projeção mais otimista do último Focus, o especialista comenta que, em sua projeção, mantém a Selic em 9,75% na perspectiva que essas boas notícias de inflação tendem a rarear ao longo de 2024. “Apesar de não projetar nada grave, acredito que pode alterar o humor de investidores uma inflação de serviços mais forte por conta da queda do desemprego.”

Notícias corporativas

Na manhã desta terça, a Telefônica Brasil (VIVT3) publicou em fato relevante que o Conselho de Administração aprovou o cancelamento de 10.968.371 ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, de emissão da companhia e mantidas em tesouraria, sem a redução do valor do capital social. Segundo o documento, em decorrência do cancelamento das ações, o capital social da empresa passa a ser dividido em 1.652.588.360 ações ordinárias. Na abertura do pregão, os papéis VIVT3 subiam 0,11% a R$ 53,64 às 10h14.

Outro desdobramento que o mercado está atento é a aquisição da Suzano (SUZB3) das sociedades de propósito específicos (SPEs) Timber VII e Timber XX, sob gestão da BTG Pactual Timberland Investment Group, subsidiária do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME). A aquisição custou R$ 1,826 bilhão e foi informada pela Suzano no sábado, 23. Na abertura da sessão, os ativos subiam 0,64% cotados a R$ 55,29%.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,37%, aos aos 133.348,66 pontos.

Maiores altas do Ibovespa

Casas Bahia (BHIA3): +2,29%

Petz (PETZ3): +1,73%

Cielo (CIEL3): +1,31%

Maiores quedas do Ibovespa

Grupo Soma (SOMA3): -1,07%

Lojas Renner (LREN3): -1,30%

Azul (AZUL4): -0,74%

Dólar hoje

O dólar opera em queda nesta terça-feira de 0,17%, a R$ R$ 4,844. Na sexta-feira, 22, a moeda americana fechou a sessão com recuo de 0,54%, a R$ 4,861.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.