Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Boeing dispara 9% com promessa de acelerar entregas e voltar ao lucro em 2026

A Boeing vive um movimento de retomada após meses de pressão regulatória e questionamentos de segurança

Boeing 737-7 MAX em exibição no Farnborough International Airshow em julho de 2018 (Wirestock/Getty Images)

Boeing 737-7 MAX em exibição no Farnborough International Airshow em julho de 2018 (Wirestock/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 16h19.

As ações da Boeing dispararam mais de 9% nesta terça-feira, 2, depois que o diretor financeiro, Jay Malave, sinalizou uma virada de produção para 2025 e 2026. Em evento do UBS, o executivo afirmou que a fabricante aeroespacial espera elevar as entregas dos modelos 737 e 787 no próximo ano, ampliando o ritmo de recuperação operacional. Com informações da CNBC.

Malave também projetou a certificação do 737-10, atrasado há anos, para o fim do próximo ano. Segundo ele, o aumento das entregas será um dos principais impulsionadores de geração de caixa, com fluxo positivo estimado em bilhões de dólares, ainda em dígito baixo. A empresa não registra lucro anual há pelo menos 7 anos.

Momento de retomada

A Boeing vive um movimento de retomada após meses de pressão regulatória e questionamentos de segurança, especialmente depois do estouro de uma tampa de porta em um voo em janeiro de 2024. Em julho, o CEO Kelly Ortberg afirmou que a companhia começou a reduzir perdas trimestrais e acelerar a produtividade.

O ritmo mais forte de entregas em outubro coloca a fabricante de aeronaves no caminho para o maior volume anual desde 2018. Segundo a Boeing, o desempenho recente devolveu a companhia ao terreno de caixa positivo pela primeira vez em quase dois anos. A reversão ocorre após a FAA suspender restrições e liberar a assinatura final de algumas aeronaves 737 Max e 787 Dreamliner antes da entrega aos clientes.

Acompanhe tudo sobre:BoeingAeronáuticaAviões

Mais de Invest

Fundos de ações voltam a ganhar espaço — o que isso significa?

Fluxo para ações de emergentes ganha força com ETFs, diz JP Morgan

Para espantar rivais, Netflix faz oferta em dinheiro pela compra da Warner

Medicamentos de marca própria estão na estratégia da RD Saúde para 2026

Mais na Exame

Pop

Quer trabalhar na Disney? Companhia anuncia contratação de profissional para parques

Marketing

Precisamos de menos marcas vendedoras e mais marcas construtoras

Brasil

Cobertura nacional de 5G deve ocorrer em 2027, diz ministro

Apresentado por ICL

PLP 125: melhor ambiente de negócios, mais arrecadação e ação contra crime organizado