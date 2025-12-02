Boeing dispara 9% com promessa de acelerar entregas e voltar ao lucro em 2026

As ações da Boeing dispararam mais de 9% nesta terça-feira, 2, depois que o diretor financeiro, Jay Malave, sinalizou uma virada de produção para 2025 e 2026. Em evento do UBS, o executivo afirmou que a fabricante aeroespacial espera elevar as entregas dos modelos 737 e 787 no próximo ano, ampliando o ritmo de recuperação operacional. Com informações da CNBC.

Malave também projetou a certificação do 737-10, atrasado há anos, para o fim do próximo ano. Segundo ele, o aumento das entregas será um dos principais impulsionadores de geração de caixa, com fluxo positivo estimado em bilhões de dólares, ainda em dígito baixo. A empresa não registra lucro anual há pelo menos 7 anos.

Momento de retomada

A Boeing vive um movimento de retomada após meses de pressão regulatória e questionamentos de segurança, especialmente depois do estouro de uma tampa de porta em um voo em janeiro de 2024. Em julho, o CEO Kelly Ortberg afirmou que a companhia começou a reduzir perdas trimestrais e acelerar a produtividade.

O ritmo mais forte de entregas em outubro coloca a fabricante de aeronaves no caminho para o maior volume anual desde 2018. Segundo a Boeing, o desempenho recente devolveu a companhia ao terreno de caixa positivo pela primeira vez em quase dois anos. A reversão ocorre após a FAA suspender restrições e liberar a assinatura final de algumas aeronaves 737 Max e 787 Dreamliner antes da entrega aos clientes.