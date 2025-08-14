Buffett surpreende e faz investimento 'surpresa' na UnitedHealth

A Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, revelou a investidores nesta quinta-feira uma participação acionária na seguradora UnitedHealth, que está em dificuldades.

O conglomerado com sede em Omaha comprou mais de 5 milhões de ações da empresa de saúde por uma participação avaliada em cerca de US$ 1,6 bilhão no final de junho, segundo a CNBC. Com isso, fica sendo a 18ª maior posição no portfólio da Berkshire, atrás da Amazon e da Constellation Brands, de acordo com a VerityData.

Portfólio da Berkshire

O portfólio de ações da Berkshire vale agora cerca de US$ 300 bilhões, então é possível que os dois assessores de investimento de Buffett, Todd Combs e Ted Weschler, tenham tido mais peso por essa compra do que o próprio "Oráculo de Omaha". Buffett afirmou que um de seus gestores de investimentos estava por trás do investimento na Amazon em 2019.

As ações da seguradora dispararam 6% no pregão após a divulgação da Berkshire. Os papéis da empresa, porém, caíram quase 50% neste ano.

A maior seguradora privada de saúde dos EUA se envolveu em uma crise de reputação em razão dos aumentos dos custos do setor, gerando insatisfação entre os clientes. A UnitedHealth está atualmente enfrentando uma investigação do Departamento de Justiça sobre suas práticas de cobrança do Medicare.

A empresa também ficou bastante conhecida pelo assassinato do então CEO, Brian Thompson, por Luigi Mangione, em Nova York, no final do ano passado.

Projeções e críticas de Buffett

Em maio, a empresa reduziu sua projeção de lucros anuais e o CEO Andrew Witty renunciou. No mês passado, a UnitedHealth apresentou uma nova projeção para 2025 que ficou bem abaixo das estimativas de Wall Street, impactando ainda mais as ações, segundo a CNBC.

Buffett, que completará 95 anos este mês, tem criticado o sistema de saúde nos EUA devido aos seus altos custos. Em 2018, ele, juntamente com Jeff Bezos e Jamie Dimon, lançou uma joint venture para melhorar a saúde para seus funcionários e, potencialmente, para todos os americanos, mas ela acabou sendo encerrada.