Azul: Capital Group aumenta posição para 10% das ações

O Capital Research Global Investors (CRGI) aumentou sua participação na Azul (AZUL4) de 9,903% para 10,083% ao comprar 600.000 ações da companhia. A posição equivale a R$ 700 milhões, considerando o atual valor de mercado da companhia, de R$ 7 bilhões.

O CRGI está entre os investidores estrangeiros mais atuantes do mercado brasileiro e pertence ao Capital Group -- gestora com sede em Los Angeles e com mais de US$ 1,7 trilhão em patrimônio. Entre as maiores posições da gestora no Brasil estão as ações da Vale, em que o Capital Group tem mais de 7%.

A maior aposta na companhia foi anunciada nesta segunda-feira, 23, duas semanas após a divulgação do balanço do primeiro trimestre da empresa.

A Azul reportou R$ 2,66 bilhões de lucro líquido, revertendo o prejuízo líquido de R$ 2,65 bilhões do mesmo período do ano passado. O resultado foi impulsionado pelo crescimento anual de 75% da receita líquida para R$ 3,19 bilhões.

As ações da Azul subiram 13% desde a apresentação do balanço.