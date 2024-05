Ata do Copom, repercussão de Petrobras, inflação dos EUA e Powell: o que move o mercado

Os mercados internacionais operam majoritariamente em alta na manhã desta terça-feira, 14. Por aqui, o Ibovespa futuro sobe, de olho na ata do Copom. Nos Estados Unidos, as bolsas também apresentam valorização no pré-mercado, às vésperas da divulgação de dados da inflação americana. Na Europa, os principais índices operam mistos. Na Ásia, as bolsas fecharam sem direção única também à espera de dados dos EUA.

Ata do Copom

Investidores acompanham de perto a divulgação da ata do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada nesta manhã pelo Banco Central (BC). No último encontro, o Copom desacelerou o ritmo de corte de juros, reduzindo a Selic em 0,25 pontos percentuais (p.p.), em vez de 0,50 p.p. como estava ocorrendo. No entanto, a decisão foi dividida entre 5 votos a 4, com os dirigentes indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) optando por um corte maior.

Agora, no comunicado, o Copom justifica a decisão da menor redução com base no cenário externo, afirmando que ele mostra-se “mais adverso” atualmente devido à incerteza em relação à condução dos juros nos Estados Unidos e a velocidade do processo de desinflação global. No documento, o comitê também avalia que a economia doméstica tem apresentado maior dinamismo do que o esperado, o que, na prática, pode significar uma pressão adicional sobre a inflação.

Repercussão de Petrobras (PETR4)

A Petrobras (PETR4) divulgou seus números do primeiro trimestre de 2024 ontem, após o fechamento da sessão. A petroleira registrou no período um lucro líquido de R$ 23,7 bilhões, 37,9% a menos do que há um ano, e 23 7% inferior ao registrado no trimestre imediatamente anterior. A receita de vendas no período também caiu, em 15,4% para R$ 117,72 bilhões, frente ao primeiro trimestre de 2023, e -12,3% em relação ao quarto trimestre.

Apesar dos números menores, as ações fecharam a sessão com uma leve valorização. Isso porque a estatal também divulgou que seu Conselho de Administração aprovou, nesta segunda, o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) da ordem de R$ 13,45 bilhões relativos ao resultado do primeiro trimestre de 2024. O provento equivale a uma remuneração de R$ 1,04 por ação ordinária e preferencial. O pagamento será feito em duas parcelas iguais de R$ 0,52 por ação em 20 de agosto e, depois, em 20 de setembro.

Estados Unidos: inflação e Powell

De olho na inflação americana, nesta terça é a vez da divulgação do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês). Já amanhã, 15, será divulgada a inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês). Os números podem influenciar a trajetória dos juros básicos americanos. No quadro atual, com sinais de persistência inflacionária, a previsão é de que o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) não começará a reduzir juros antes de setembro. Também no radar, está o presidente do Fed, Jerome Powell, que participa de evento na Holanda nesta terça.