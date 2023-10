Agenda do investidor: relatório de produção da Vale, AGEs do IRB e do GPA

A Vale divulga o relatório de produção do 3º trimestre na próxima terça-feira, 17, depois de superar as estimativas com a produção de minério de ferro do trimestre anterior. O balanço completo da mineradora será divulgado dia 26 de outubro.

Ainda nesta semana, o IRB define novo chairman em assembleia de acionistas na terça e a ANP divulga os blocos que estarão em oferta no leilão de 13 de dezembro na quarta. Veja os principais destaques:

A semana

16/outubro: Controlador da BR Properties promove OPA para cancelamento do registro de cia. aberta

17/outubro: Vale divulga relatório de produção e vendas do 3º trimestre

17/outubro: IRB reúne acionistas em AGE para eleger presidente do conselho

18/outubro: ANP divulga blocos de petróleo que estarão em oferta na sessão de 13 de dezembro

em oferta na sessão de 13 de dezembro 18/outubro: Vencimento de opções sobre Ibovespa na B3

sobre Ibovespa na B3 19/outubro: GPA promove assembleia de acionistas para aprovar ajustes na redução de capital e no estatuto social

20/outubro: Vencimento de opções sobre ações na B3

Possível follow-on

Metal Leve engajou Itaú BBA e o Citigroup Global Markets Brasil para coordenação de potencial oferta pública de distribuição primária ou secundária de ações ordinárias, segundo comunicado divulgado pela empresa. A efetiva realização da oferta está sujeita à obtenção das aprovações necessárias e às condições de mercado.

Colocou à venda

A Eletrobras colocou à venda fatia da transmissora de energia ISA Cteep, na qual possui participação de 35,74%, diz o Valor Econômico, que cita pessoa não identificada com conhecimento do assunto. O modelo para venda está sendo estudado, pode ser leilão em bolsa, block trade ou follow-on. O percentual da fatia à venda não foi especificado pelo jornal.

Quer investir

A Mubadala Capital está otimista com as perspectivas de crescimento do Brasil sob o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e planeja investir mais de US$ 1 bilhão por ano para expandir suas participações no país, que vão desde uma refinaria de petróleo até uma concessão rodoviária. Mais de uma década depois de chegar para investir nos negócios de commodities do então-bilionário Eike Batista, a Mubadala Capital já alocou mais de US$ 5 bilhões no país, disse em entrevista Oscar Fahlgren, presidente da empresa de investimento no Brasil.