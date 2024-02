Ações da Volvo caem 5% após empresa diminuir participação em montadora de carros elétricos

As ações da Volvo caíam 5% nesta na sexta-feira depois que a empresa anunciou que diluiria sua participação na fabricante de veículos elétricos Polestar, distribuindo 62,7% de sua participação para seus acionistas.

A medida "permitirá que a Volvo concentre seus recursos na próxima fase de sua transformação", disse a empresa em um comunicado na sexta-feira publicado pelo site CNBC.

Se aprovada durante a assembleia geral anual da empresa em março a Volvo manteria 18% das ações da Polestar.

"Como temos colaborações operacionais significativas com a Polestar e um relacionamento financeiro, é lógico que vamos manter influência por meio de uma participação menor de 18 na Polestar", disse Jim Rowan, presidente e CEO da Volvo Cars.

O anúncio foi feito depois que a empresa disse, no início deste mês, que deixaria de financiar a marca Polestar, que está em dificuldades, e que está considerando ajustar sua participação na fabricante de veículos elétricos. Na ocasião, Rowan disse que as mudanças faziam parte de uma "evolução natural" no relacionamento entre as montadoras.