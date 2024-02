Ações da Volvo disparam 24% após anunciar fim de parceria com marca de carro elétrico

Ações da Volvo Cars dispararam mais de 24% nesta quinta-feira, 1, após a fabricante sueca anunciar que irá interromper o financiamento da subsidiária Polestar Automotive.

O grupo anunciou que pode transferir a gestão da marca de carros de luxo que passam por dificuldades, como a Polestar, para a Geely Holding, principal acionista da Volvo.

No relatório anual, a Volvo afirmou que a Polestar está "entrando na próxima fase de sua jornada com um plano de negócios fortalecido e medidas de redução de custos, mas que o foco da empresa-mãe está no desenvolvimento da Volvo Cars".

"Estamos, portanto, avaliando um possível ajuste na participação acionária da Volvo Cars na Polestar, incluindo a distribuição de ações aos acionistas da Volvo Cars. Isso pode resultar na Geely Sweden Holdings se tornando um novo acionista significativo", acrescentou a empresa.

O CEO da Volvo Cars, Jim Rowan, disse à CNBC que essa é uma "evolução natural" na relação entre as duas montadoras. "A Polestar... eles têm um futuro muito empolgante pela frente. Eles passaram de uma empresa com um único carro para uma empresa com três carros. Eles têm dois carros novos saindo muito em breve. Na verdade, no primeiro semestre deste ano, e isso os levará a uma nova trajetória de crescimento", falou o executivo.

A Volvo Cars detém 44% das ações da Polestar, tendo adquirido a empresa em 2015, mas a marca de veículos elétricos de luxo tem enfrentado dificuldades desde sua abertura de capital, em junho de 2022, e analistas estavam cautelosos de que ela estava sobrecarregando os recursos da Volvo.

Rowan disse que este parece ser o momento certo para a Volvo Cars começar a reduzir sua participação na Polestar e para a empresa "buscar financiamento fora da Volvo".

"Isso nos permite concentrar totalmente em nossa jornada de crescimento, especialmente nos investimentos em tecnologia que precisamos fazer nos próximos dois a três anos", relatou o CEO.

A Volvo anunciou mais cedo um aumento de 10% nas vendas líquidas do quarto trimestre em relação ao ano anterior, totalizando 148,1 bilhões de coroas suecas (US$ 14,16 bilhões), elevando o total do ano de 2023 para 552,8 bilhões de coroas (US$ 53 bilhões).