Ação está barata por isso decidimos recompra, diz CEO da Boa Safra (SOJA3)

Para o CEO Boa Safra (SOJA3), Marino Colpo, o programa de recompras de ações anunciado nesta sexta-feira, 16, foi motivado peço preço do papel e pelo programa de remuneração de executivos.

"Consideramos que a ação está barata. Entregamos basicamente tudo que estava previsto no IPO a empresa cresceu muito, cerca de 70% no primeiro ano. Estamos crescendo em linha com o que a gente imaginava, dentro da expectativa, basta observar o número de pedidos em carteira" explicou o CEO da Boa Safra em entrevista exclusiva à EXAME Invest.

Além disso, Colpo explicou que a empresa aprovou um programa de remuneração por ações para alguns funcionários, e por isso também está realizando a recompra.

"Aprovamos um programa bem amplo para vários colaboradores, até nível de gerência, e queremos descer até um pouquinho mais. A recompra serve para suprir essa essa demanda do próprio time", salientou o executivo, que considerou o programa "pequeno, em termos de valor".

Boa Safra (SOJA3) anuncia recompra de ações

A Boa Safra informou em fato relevante que serão adquiridas até 2.462.361 ações, equivalentes a 2,10% dos papéis totais da Boa Safra e a 5,30% da circulação no mercado.

Todas as aquisições no âmbito do programa de recompra, que tem duração de até 12 meses, serão realizadas a preços de mercado, cabendo a diretoria da companhia definir as datas e a quantidade de ações para recompra.

O programa de recompra de ações terá uma duração de doze meses, e iniciará em 19 de setembro de 2022, sendo encerrado até 19 de setembro de 2023.

Além do programa de recompra de ações, a Boa Safra também infirmou que vai investir na Bestway Seeds, empresa de beneficiamento de sementes com um aporte de R$ 35 milhões através da subscrição de ações de sua emissão.

Com isso, a Boa Safra vai controlar dois terços do capital social da Bestway Seeds.

A empresa atua na prestação de serviços de recepção, secagem, limpeza, classificação, despalha, seleção, debulha, tratamento, acondicionamento, armazenamento e controle de qualidade de sementes de milho.

Segundo a Boa Safra, essa operação está alinhada com a estratégia da companhia de aumentar sua base operacional. O fechamento da compra está sujeito ao cumprimento de determinadas condições suspensivas.