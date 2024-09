Quanto rende R$ 10 mil por mês com a Selic a 10,75%?

Com a taxa Selic em 10,75%, muitas pessoas ficam curiosas sobre quanto um valor aplicado, como R$ 10 mil, renderia mensalmente em diferentes tipos de investimentos, principalmente na poupança e outras alternativas de renda fixa.

Com esse aumento, a taxa de juros real brasileira subiu para 7,33%, atrás apenas da Rússia, que encabeça o ranking com taxa de 9,05%. O levantamento considera as taxas de 40 países. Na terceira posição está a Turquia, com juros reais de 5,47%, seguida do México, com 5,45%, e Indonésia, com 4,37%.

O juro real é formado, entre outros pontos, pela taxa de juros nominal do país subtraída a inflação prevista para os próximos 12 meses.

Vamos entender como esse valor rende com a taxa Selic atual e comparar com outros investimentos.

Poupança

Quando a taxa Selic está acima de 8,5% ao ano, como é o caso atual, a poupança rende 0,5% ao mês, mais a variação da Taxa Referencial (TR), que está zerada. Isso significa que o rendimento mensal da poupança será de 0,5% sobre o valor investido.

Se você aplicar R$ 10 mil na poupança, o cálculo seria:

R$ 10.000 * 0,005 = R$ 50 por mês

Portanto, com a Selic a 10,75%, o rendimento de R$ 10 mil na poupança seria de aproximadamente R$ 50 por mês.

Tesouro Selic

O Tesouro Selic é um título público que rende 100% da taxa Selic, sendo uma opção segura e conservadora. Com a Selic em 10,75%, podemos calcular o rendimento mensal aproximado:

R$ 10.000 * (10,75% / 12) = R$ 89,58 por mês

Isso significa que, no Tesouro Selic, o rendimento mensal de R$ 10 mil seria de aproximadamente R$ 89,58, bem superior ao da poupança.

CDB com 100% do CDI

O CDB (Certificado de Depósito Bancário) que rende 100% do CDI, que costuma acompanhar a Selic, também é uma alternativa atrativa de renda fixa. Com a Selic a 10,75%, o cálculo seria semelhante ao do Tesouro Selic:

R$ 10.000 * (10,75% / 12) = R$ 89,58 por mês

Assim como no Tesouro Selic, o rendimento mensal no CDB seria de aproximadamente R$ 89,58, quase o dobro do rendimento da poupança.

Por que você deve saber sobre isso

Com a Selic a 10,75%, aplicar R$ 10 mil na poupança renderia cerca de R$ 50 por mês. No entanto, ao optar por alternativas de renda fixa, como o Tesouro Selic ou um CDB de 100% do CDI, o rendimento mensal seria de aproximadamente R$ 89,58, quase o dobro do que a poupança oferece.

Avaliar diferentes opções de investimentos pode fazer uma grande diferença no rendimento do seu dinheiro, especialmente em momentos de Selic elevada.