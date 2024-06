Investir R$ 1 milhão pode parecer um desafio, especialmente quando se busca o equilíbrio entre segurança e rentabilidade. Uma opção popular entre os investidores brasileiros é aplicar no Certificado de Depósito Interbancário (CDI). Mas quanto rende R$ 1 milhão a 90% do CDI? Neste artigo, vamos explorar o rendimento dessa aplicação com a taxa Selic a 10,5% ao ano e analisar se essa é uma escolha vantajosa para seu portfólio.

O que é CDI?

O Certificado de Depósito Interbancário (CDI) é uma taxa de referência usada no mercado financeiro brasileiro, representando o custo dos empréstimos entre bancos. Além de ser um indicador econômico, o CDI também pode ser um título privado utilizado em operações de curtíssimo prazo entre instituições financeiras. Essas operações são registradas e liquidadas pela Cetip, e a média das taxas de juros praticadas gera a taxa CDI, que é usada como benchmark para diversos investimentos de renda fixa.

Como funciona o rendimento a 90% do CDI?

Quando uma aplicação oferece rendimento de 90% do CDI, significa que ela renderá 90% da taxa CDI anual. Para entender quanto isso representa em termos monetários, precisamos primeiro calcular o valor do CDI anual com a Selic a 10,5%.

Cálculo do rendimento a 90% do CDI

Com a Selic a 10,5%, o CDI anualizado é geralmente próximo desse valor. Vamos calcular o rendimento de R$ 1 milhão a 90% do CDI usando essa taxa de referência.

Taxa CDI anual (aproximada à Selic): 10,5% Rendimento a 90% do CDI: 10,5% * 0.90 = 9.45% ao ano

Para calcular o rendimento bruto em um ano:

Rendimento bruto anual: R$ 1.000.000 * 9.45% = R$ 94.500

Esse é o valor bruto antes de impostos e outras deduções. No entanto, é importante considerar o imposto de renda sobre aplicações de renda fixa.

Impacto do imposto de renda

O imposto de renda sobre aplicações de renda fixa varia conforme o prazo do investimento:

Até 180 dias : 22,5%

: 22,5% De 181 a 360 dias : 20%

: 20% De 361 a 720 dias : 17,5%

: 17,5% Acima de 720 dias: 15%

Vamos considerar um investimento acima de 720 dias para obter a menor alíquota:

Imposto de renda (15%) : R$ 94.500 * 15% = R$ 14.175

: R$ 94.500 * 15% = R$ 14.175 Rendimento líquido anual: R$ 94.500 - R$ 14.175 = R$ 80.325

Comparação com outras opções de investimento

Comparar o rendimento de 90% do CDI com outras opções de investimento é crucial para tomar uma decisão informada.

Poupança : Com a Selic a 10,5%, a poupança rende aproximadamente 6,30% ao ano (70% da Selic + TR), que resultaria em R$ 63.000 ao ano para um investimento de R$ 1 milhão, sem imposto de renda.

: Com a Selic a 10,5%, a poupança rende aproximadamente 6,30% ao ano (70% da Selic + TR), que resultaria em R$ 63.000 ao ano para um investimento de R$ 1 milhão, sem imposto de renda. Tesouro Selic: Oferece um rendimento próximo à Selic com alta liquidez e segurança, porém, sujeito ao imposto de renda.

Vale a pena investir a 90% do CDI?

Investir a 90% do CDI pode ser uma boa opção para quem busca uma aplicação de renda fixa com rendimento superior ao da poupança e com baixo risco. No entanto, é fundamental comparar essa opção com outras alternativas disponíveis no mercado para garantir que você está fazendo a melhor escolha para seu perfil e objetivos financeiros.

Investir R$ 1 milhão a 90% do CDI pode render aproximadamente R$ 80.325 líquidos ao ano, considerando a taxa Selic a 10,5% e a menor alíquota de imposto de renda. Embora seja uma opção de investimento relativamente segura e com um bom rendimento, é essencial avaliar outras alternativas no mercado para diversificar seu portfólio e maximizar seus ganhos.