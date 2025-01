Quanto rende R$ 1.000 por mês com a Selic a 12,25%?

O Tesouro Selic é amplamente reconhecido por sua segurança e simplicidade, tornando-se uma excelente porta de entrada para investidores. Com aportes regulares e o efeito dos juros compostos, é possível acumular um bom patrimônio ao longo do tempo, mesmo com um investimento inicial modesto. Se você investir R$ 1.000 por mês nesse título público, veja como ele pode render em um cenário onde a taxa Selic está em 12,25% ao ano.

Como funciona o rendimento no Tesouro Selic?

Emitido pelo governo brasileiro, o Tesouro Selic é diretamente atrelado à taxa básica de juros da economia. Atualmente, o rendimento bruto desse título está em 12,15% ao ano, considerando o fator redutor de 0,1%. É importante lembrar que o rendimento líquido é impactado por dois custos: o Imposto de Renda, calculado de forma regressiva, e a taxa de custódia da B3.

Cálculo do rendimento mensal bruto:

Valor investido mensalmente: R$ 1.000

Rendimento anual bruto: 12,15% (descontando o fator redutor de 0,1%)

Rendimento mensal bruto: (12,15% ÷ 12) × R$ 1.000 ≈ R$ 10,13

Cálculo do rendimento líquido:

Imposto de Renda: Para investimentos entre 181 e 360 dias, a alíquota é de 20%. Rendimento bruto: R$ 10,13 × 0,20 = R$ 2,03 Taxa de custódia: 0,2% ao ano, ou R$ 1.000 × 0,002 ÷ 12 = R$ 0,17 por mês Rendimento mensal líquido: R$ 10,13 - R$ 2,03 - R$ 0,17 = R$ 7,93

Quanto é acumulado em um ano com R$ 1.000 mensais?

Ao investir R$ 1.000 por mês, o montante acumulado ao final de 12 meses será de aproximadamente R$ 12.096,00, considerando o rendimento líquido já descontado de taxas e tributos.

Por que o Tesouro Selic vale a pena?

O Tesouro Selic é uma alternativa que oferece vantagens importantes, como rentabilidade acima da poupança e flexibilidade para resgate diário. É uma opção sólida para formar uma reserva de emergência ou planejar objetivos financeiros de curto e médio prazo. Mesmo com custos, o rendimento líquido supera o de outras aplicações conservadoras, especialmente em cenários de taxa Selic alta.

Planejamento para o longo prazo

O efeito dos juros compostos torna o Tesouro Selic uma ferramenta poderosa para investidores que buscam estabilidade financeira. Com aportes mensais consistentes, o patrimônio acumulado cresce de forma expressiva ao longo dos anos. Para projeções de 5 ou 10 anos, é recomendado o uso de simuladores, que permitem uma análise mais precisa das possibilidades de retorno.

Conclusão

Aplicar R$ 1.000 mensalmente no Tesouro Selic é uma estratégia eficiente para quem busca segurança, liquidez e rentabilidade consistente. Mesmo com os descontos de impostos e taxas, a rentabilidade líquida é significativamente superior à da poupança, tornando o Tesouro Selic uma das opções mais vantajosas no mercado atual. Para acumular patrimônio com tranquilidade, ele é uma escolha confiável e acessível.