Como descobrir se tenho herança em meu nome?

Descobrir se você tem herança em seu nome pode parecer uma tarefa complexa, mas com os passos certos, você pode descomplicar o processo e obter as informações necessárias. A seguir, apresentamos um guia detalhado para ajudá-lo a verificar se há herança em seu nome.

1. Consulte o registro de óbitos

O primeiro passo para descobrir se você tem herança é verificar o registro de óbitos. No Brasil, é necessário obter a certidão de óbito do parente falecido, que pode ser solicitada em qualquer cartório de registro civil. Este documento é essencial para iniciar o processo de inventário e identificar se há bens deixados pelo falecido.

Passo a passo:

Vá até um cartório de registro civil.

Solicite a certidão de óbito do parente falecido.

Verifique as informações contidas na certidão.

2. Busque no Colégio Notarial do Brasil (CNB)

O Colégio Notarial do Brasil (CNB) possui uma Central Nacional de Informações do Registro Civil (CRC), onde é possível buscar informações sobre testamentos. Este serviço permite que você consulte se há um testamento registrado em nome do falecido.

Passo a passo:

Acesse o site do Colégio Notarial do Brasil.

Utilize a Central Nacional de Informações do Registro Civil (CRC).

Realize a busca por testamentos usando os dados do falecido.

3. Consulte o inventário no cartório

Caso o falecido tenha deixado bens, é provável que um processo de inventário tenha sido aberto. Você pode consultar o cartório onde o inventário foi registrado para obter informações sobre a herança.

Passo a passo:

Identifique o cartório onde o inventário foi registrado.

Solicite informações sobre o inventário utilizando a certidão de óbito.

Verifique os bens listados e os herdeiros mencionados no inventário.

4. Use a central nacional de serviços eletrônicos dos tabelionatos (CENSEC)

A CENSEC é uma plataforma que integra os serviços eletrônicos dos tabelionatos de todo o Brasil. Por meio dela, é possível consultar se há escrituras públicas de testamentos, inventários e partilhas em nome do falecido.

Passo a passo:

Acesse o site da Central Nacional de Serviços Eletrônicos dos Tabelionatos (CENSEC).

Realize a consulta inserindo os dados do falecido.

Verifique se há documentos registrados que mencionam herança ou bens.

5. Procure orientação jurídica

Consultar um advogado especializado em direito de família e sucessões pode facilitar todo o processo de descoberta de herança. Um profissional qualificado poderá orientá-lo sobre os procedimentos legais e garantir que você siga todos os passos corretamente.

Passo a passo:

Busque um advogado especializado em direito de família e sucessões.

Apresente todos os documentos obtidos, como a certidão de óbito e informações de cartórios.

Siga as orientações do advogado para dar continuidade ao processo de inventário e herança.

Por que é importante você saber sobre heranças

Descobrir se você tem herança no nome envolve uma série de passos que vão desde a obtenção da certidão de óbito até a consulta de registros em cartórios e plataformas eletrônicas. Utilizar serviços como o Colégio Notarial do Brasil e a Central Nacional de Serviços Eletrônicos dos Tabelionatos pode simplificar a busca por informações. Além disso, contar com a orientação de um advogado especializado garante que você siga os procedimentos legais adequados e não perca nenhum detalhe importante no processo de inventário e partilha de bens.