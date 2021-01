Empresas de energia limpa aceleram captação com chegada de Biden

Empresas de energia limpa estão levantando quantias recordes de recursos por meio de ofertas de ações. Esta pode ser a maior oportunidade de captação do segmento em um momento em que o presidente americano, Joe Biden, articula a implementação de sua agenda para o clima.

Shoals Technologies Group, Plug Power e Gevo estão entre as companhias que aproveitaram o apetite em Wall Street por tudo o que é renovável e levantaram 4,4 bilhões de dólares em ofertas de ações em janeiro, estabelecendo um novo recorde mensal, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. É o terceiro recorde mensal consecutivo após empreendimentos de energia solar, hidrogênio e tecnologias limpas captarem 1,76 bilhão de dólares em dezembro e 1,15 bilhão de dólares em novembro.

A enxurrada de ofertas de ações coincide com os esforços de Biden para tornar a rede elétrica do país totalmente verde até 2035 e com a busca por papéis de empresas que atendam aos padrões ambientais, sociais e de governança (a sigla ESG, em inglês) dos investidores. Essas tendências estão por trás da disparada nas ações de companhias de energia limpa e chegou a hora de ganhar dinheiro.

“Esta não é uma janela que vai se fechar e não voltaremos aos negócios como antes”, disse Joe Osha, analista da JMP Securities. “Estão ocorrendo grandes mudanças de fundamentos em termos de como os mercados de renda variável alocam capital.”

Muitas emissões se sobressaíram recentemente. A fabricante de componentes de energia solar Shoals e um sócio vendedor levantaram 1,9 bilhão de dólares em uma abertura de capital esta semana, a preços que saíram bem acima do intervalo promovido. A ação da Plug Power quase quadruplicou desde o dia da eleição e a companhia anunciou na terça-feira a venda de 1,5 bilhão de dólares em papéis.

A produtora de biocombustíveis Gevo informou na semana passada que vendeu 350 milhões de dólares em ações. A ReneSola, que desenvolve sistemas de energia solar, anunciou duas ofertas.