Do 5G à sustentabilidade: descubra as tendências do agronegócio em evento gratuito

Responsável por cerca de 30% do PIB do país, o agronegócio representa um setor crucial para o desenvolvimento econômico brasileiro. Segundo dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o agro fechou o primeiro semestre deste ano com superávit de US$ 71,2 bilhões — crescimento de 32,3% frente ao mesmo período do ano anterior.

Além disso, há uma revolução na categoria sem precedentes. Se antes a marca registrada do agronegócio era o verde dos pastos e fazendas, agora já não podemos imaginá-lo sem o uso intensivo da tecnologia.

Com a emergência de manter a produção de alimentos e garantir a sustentabilidade do solo e meio ambiente, diversos investimentos estão sendo realizados. Nos últimos anos, o setor de agritechs (startups do agronegócio) bateu recordes de aportes, atingindo mais de US$ 40 milhões só de janeiro a março de 2022 no Brasil. Nos Estados Unidos, esse mercado é ainda mais avançado, e recebeu um total de US$ 5 bilhões em investimento em 2021.

Entre os exemplos recentes de inovação, é possível citar o cultivo de organismos aquáticos em locais privados, plantações no centro da cidade que necessitam de 95% menos de água que as tradicionais e até mesmo fazendas que dispensam o uso de terra e luz solar.

Conteúdo gratuito: descubra como crescer seu negócio de forma sustentável com especialistas do agronegócio

Para os que sabem identificar uma boa oportunidade, o agro também pode representar uma nova carreira ou a valorização da sua empresa. A partir da digitalização e novas tecnologias que estão sendo incorporadas no campo, é visível uma ascensão das agritechs. No total, já são mais de 1,5 mil empresas, o que representa um crescimento de 40% em relação a 2019.

Em carreira, os números são tão impressionantes quanto. Segundo uma pesquisa realizada pela Agência Alemã de Cooperação Internacional em parceria com o Senai e com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nos próximos dois anos, carreiras ligadas ao agronegócio devem gerar mais de 178 mil vagas de empregos.

Fique por dentro do cenário agro: empreendedorismo, tendências e crescimento sustentável

Como explorar as oportunidades do agronegócio

Para ajudar quem quer empreender no agro, ou aproveitar outras oportunidades oferecidas pelo setor, o BTG Pactual organizou a terceira edição do AgroForum, evento online e gratuito que reúne diretores de grandes empresas brasileiras e profissionais que são referência no assunto.

Os participantes terão acesso a painéis de discussão com especialistas para debater temas como:

redução de custos;

crescimento sustentável;

5G no agronegócio;

mercado de capitais;

financeirização da agricultura;

mercado de terras.

A edição deste ano ocorre na quinta-feira, 29/9, a partir das 8h45, e reúne grandes nomes como Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual; André Esteves, Chairman e Sócio Sênior do BTG Pactual; Ricardo Mussa, CEO da Raízen; Edison Ticle, CFO da Minerva; Gilberto Tomazoni, CEO da JBS e Fábio Faria, Ministro das Comunicações.

Para participar, basta realizar um cadastro na página oficial do evento clicando aqui.

Confira a programação completa:

8h45 - Abertura

9h00 - Cenário Econômico e Político Brasileiro

9h40 - O Mercado de Capitais e o Agro

10h20 - Coffee Break

10h50 - Crescimento Sustentável do Agronegócio no Brasil

11h30 - Reduzindo Custos no Brasil - Logística & Infraestrutura

12h10 - Almoço

13h30 - Land Grabbing: Financeirização da Agricultura e Mercado de Terras

14h10 - Alimentando o Mundo: Brasil no Contexto Global

15h00 - Coffee Break

15h30 - 5G no Agronegócio

16h00 - Outlook para o Mercado de Etanol

16h40 - Encerramento

QUERO PARTICIPAR DO AGROFORUM